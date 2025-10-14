- Категория
Из-за ударов украинских дронов Россия не сможет восстановить объемы нефтепереработки раньше середины 2026 года
Атаки украинских дронов по российским НПЗ будут сдерживать объемы переработки нефти в России, по меньшей мере, до середины 2026 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg .
Отмечается, что с начала августа Украина совершила по меньшей мере 28 атак по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам, что повлекло за собой дефицит бензина в России.
В ряде регионов РФ в последние недели было введено нормирование бензина и временное замораживание цен на топливо. Москва ограничила до конца года экспорт бензина и дизеля, чтобы стабилизировать внутренний рынок. На фоне топливного кризиса в России экспорт бензина из Беларуси в РФ вырос в четыре раза.
Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), переработка нефти в России составит менее 5 млн баррелей в день до июня 2026 года.
Атаки украинских дронов на НПЗ в РФ сократили переработку нефти примерно на 500 000 баррелей в сутки.
Прогноз по объемам переработки будут уточняться по мере поступления новых данных.
По расчетам МЭА, в сентябре поставки российского топлива в другие страны составили 2,4 млн баррелей в день, что является самым низким показателем за последние десять лет, кроме апреля 2020 во время пандемии Covid-19.
Bloomberg напоминает, что Россия засекретила большинство данных об энергетике, включая объемы переработки нефти и производство бензина, что затрудняет точную оценку ущерба, нанесенного дронами.
Снижение доходов от экспорта нефти создаст дополнительную нагрузку на государственный бюджет России, поскольку Кремль продолжает тратить значительные средства на финансирование войны в Украине.
Доходы от нефти и газа составляют от трети до половины общих поступлений в федеральный бюджет России.
Атаки на нефтяную инфраструктуру
С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около двадцати нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.
Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.
Недавно российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращение добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.
А 22 сентября Астраханский газоперерабатывающий завод в России, принадлежащий "Газпрому", приостановил производство моторного топлива после атаки дронов.
Также нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ остановил работу своей самой производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября.