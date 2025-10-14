Из-за ударов украинских дронов Россия не сможет восстановить объемы нефтепереработки раньше середины 2026 года

Атаки украинских дронов по российским НПЗ будут сдерживать объемы переработки нефти в России, по меньшей мере, до середины 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg .

Отмечается, что с начала августа Украина совершила по меньшей мере 28 атак по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам, что повлекло за собой дефицит бензина в России.

В ряде регионов РФ в последние недели было введено нормирование бензина и временное замораживание цен на топливо. Москва ограничила до конца года экспорт бензина и дизеля, чтобы стабилизировать внутренний рынок. На фоне топливного кризиса в России экспорт бензина из Беларуси в РФ вырос в четыре раза.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), переработка нефти в России составит менее 5 млн баррелей в день до июня 2026 года.

Атаки украинских дронов на НПЗ в РФ сократили переработку нефти примерно на 500 000 баррелей в сутки.

Прогноз по объемам переработки будут уточняться по мере поступления новых данных.

По расчетам МЭА, в сентябре поставки российского топлива в другие страны составили 2,4 млн баррелей в день, что является самым низким показателем за последние десять лет, кроме апреля 2020 во время пандемии Covid-19.

Bloomberg напоминает, что Россия засекретила большинство данных об энергетике, включая объемы переработки нефти и производство бензина, что затрудняет точную оценку ущерба, нанесенного дронами.

Снижение доходов от экспорта нефти создаст дополнительную нагрузку на государственный бюджет России, поскольку Кремль продолжает тратить значительные средства на финансирование войны в Украине.

Доходы от нефти и газа составляют от трети до половины общих поступлений в федеральный бюджет России.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около двадцати нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Недавно российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращение добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

А 22 сентября Астраханский газоперерабатывающий завод в России, принадлежащий "Газпрому", приостановил производство моторного топлива после атаки дронов.

Также нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ остановил работу своей самой производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября.