Після атаки українських дронів завод "Газпрому" в Астрахані зупинив роботу

22 вересня Астраханський газопереробний завод у Росії, який належить «Газпрому», призупинив виробництво моторного палива після атаки дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників видання, вогонь після атаки дронів охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 мільйони тонн на рік. Вона виробляє бензин і дизель.

Завод, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1 675 км від українського кордону. Влада регіону повідомляла про знищення 13 українських дронів і "локальні загоряння".

Санкт-Петербурзька товарна біржа з понеділка, 22 вересня, призупинила продаж оптових партій палива з Астраханського заводу.

Відновлення може зайняти від декількох тижнів до місяців.

На завод також здійснювали атаку дронами на початку лютого, через що виробництво пального було зупинене. Галузеві джерела повідомили, що пошкоджена установка відновила роботу наприкінці серпня.

У 2024 році завод переробив 1,8 мільйона тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тисяч тонн бензину, 600 тисяч тонн дизелю та 300 тисяч тонн мазуту.

Експерти прогнозують, що Росія, яка забезпечує близько 9% світового видобутку нафти, буде змушена скоротити виробництво після атак українських дронів на ключові об'єкти.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти, щоб перешкодити воєнним зусиллям Москви та зменшити доходи Кремля. Доходи від нафти й газу становлять від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету Росії.

За даними українських та російських джерел, дрони вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморськ на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нагадаємо, російський нафтопровідний монополіст “Транснефть” попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.