Chevron изучает возможность покупки активов "Лукойла" стоимостью не менее 20 миллиардов долларов

Американский нефтяной гигант Chevron рассматривает возможность приобретения части глобальных активов российской компании "Лукойл". Министерство финансов США предоставило потенциальным покупателям официальное разрешение на ведение переговоров по иностранному портфелю "Лукойла", стоимость которого оценивается по меньшей мере в 20 миллиардов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники.

Chevron присоединяется к ряду фирм, включая частного инвестгиганта Carlyle, в борьбе за крупный портфель. Введение санкций США против "Лукойла" и "Роснефти" в октябре является частью усилий администрации президента Трампа, направленных на стимулирование мирных переговоров с Украиной.

Согласно инсайдерской информации, Chevron изучает возможность покупки не всего портфеля, а только тех активов "Лукойла", где их интересы пересекаются. Ранее об интересе Chevron публично не сообщалось.

"ЛУКойл" добывает около 2% мировой нефти. Его международные активы, добыча которых составляет 0,5% мирового объема и оцениваются около 22 миллиардов долларов (данные 2024 года), включают:

три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Европе;

доли в крупных нефтяных месторождениях в Казахстане (в частности, Карачаганак и Тенгиз, где также Chevron/Exxon Mobil), Узбекистане, Ираке (Западная Курна 2), Мексике, Гане, Египте и Нигерии (OML-140, где оперирует Chevron);

сотни розничных АЗС по всему миру (включая Финскую сеть Teboil).

Правительство Ирака, где "Лукойл" является оператором проекта "Западная Курна 2", уже обсуждает обращение в Минфин США о возможной шестимесячной отмене санкций, чтобы дать компании больше времени для продажи своей доли.

Удары украинских дронов по НПЗ России

Следует заметить, что из-за ударов украинских дронов по НПЗ экспорт нефтепродуктов из России по морю в сентябре уменьшился на 17,1% по сравнению с августом — до 7,58 миллиона тонн. В августе и сентябре несколько крупных российских НПЗ подверглись атакам украинских беспилотников, в частности: "Киришинефтеоргсинтез" компании "Сургутнефтегаз", Волгоградский НПЗ компании "Лукойл" и группа самарских заводов "Роснефти".

Атаки украинских дронов по российским НПЗ будут сдерживать объемы переработки нефти в России, по меньшей мере, до середины 2026 года.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа продлила срок действия санкционных исключений для ряда операций "Лукойл", активизировав контакты с иностранными правительствами и потенциальными покупателями активов российской нефтяной компании за рубежом.