Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Наличный курс:

USD

42,15

42,07

EUR

49,15

49,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство США отложило санкционный дедлайн для "Лукойла", чтобы избежать сбоев в топливных поставках

лукойл
Интерес к портфелю активов "Лукойла" возрос / Shutterstock

Администрация Дональда Трампа продлила срок действия санкционных исключений для ряда операций "Лукойл", активизировав контакты с иностранными правительствами и потенциальными покупателями активов российской нефтяной компании за рубежом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Согласно новой генеральной лицензии отдельные операции, связанные с розничными АЗС компании и контрактами на продажу ее международных активов, разрешены до 13 декабря. Отдельное увольнение для соглашений, связанных с активами "Лукойла" в Болгарии, продлено до 29 апреля.

Продолжение действия лицензий происходит на фоне переговоров Министерства финансов США с партнерами - от Центральной Европы до стран Ближнего Востока - по сложному процессу сворачивания зарубежных операций "Лукойла" перед предыдущим дедлайном 21 ноября.

По данным источников, американские чиновники стремятся предоставить дополнительное время для завершения транзакций и поиска моделей собственности, которые бы обеспечили нероссийский контроль над активами.

"До 13 декабря осталось немного. OFAC позволяет покупателям оставаться в процессе, однако фактическое закрытие сделки будет продолжаться значительно дольше 30 дней", — сказал бывший чиновник OFAC Джереми Панер.

По информации источников, за последние дни возрос интерес к портфелю активов "Лукойла". В Минфин США обратились потенциальные покупатели из США, Европы и стран Персидского залива. Один из обсуждаемых вариантов предусматривает покупку основной части активов одним ведущим инвестором в сочетании с несколькими дополнительными поэтапными соглашениями.

Компания приступила к поиску покупателей после введения санкций в прошлом месяце. Сначала "Лукойл" вел переговоры с Gunvor Group, однако сделка сорвалась после того, как Минфин США назвал трейдера "марионеткой Кремля". В компании подтвердили, что продолжаются переговоры с другими претендентами и что ее цель - избежать перебоев в поставках.

Добавим, американская инвестиционная компания Carlyle рассматривает возможность купить зарубежные активы российской нефтяной компании "Лукойл".

Автор:
Татьяна Гойденко