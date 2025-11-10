Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Наличный курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,87

48,71

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Лукойл" объявил форс-мажор на месторождении "Западная Курна-2" из-за западных санкций

ЛУКОЙЛ
"ЛУКойл" объявила форс-мажор на месторождении "Западная Курна-2" / Depositphotos

Российская нефтяная компания "Лукойл" объявила форс-мажор на иракском месторождении "Западная Курна-2", одном из крупнейших в мире, из-за санкций США и Великобритании.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, осведомленных о ситуации.

По данным источников, Ирак приостановил все выплаты наличными и сырой нефтью компании, а в прошлый вторник "Лукойл" направил письмо в Министерство нефти Ирака, сообщив о форс-мажорных обстоятельствах, препятствующих нормальной работе месторождения.

Если проблемы не будут устранены в течение шести месяцев, компания может остановить производство и полностью выйти из проекта.

На прошлой неделе иракская государственная нефтяная компания SOMO отменила отгрузку трех партий сырой нефти с месторождения из-за санкций. На "Западную Курну-2" приходится около 9% общей добычи нефти в Ираке, сейчас здесь добывается около 480 000 баррелей в день. Выплаты "Лукойла" за ноябрь в натуральной форме (около 4 млн баррелей) были отменены.

Из-за санкций США платежи компании от ее иракских операций остаются замороженными, пока не будет согласован механизм продолжения работы месторождения и осуществления платежей. SOMO также не может продлевать контракт на поставку нефти, пока эти вопросы не будут решены.

Кроме того, "ЛУКойл" прекратил предоставление услуг всем иностранным сотрудникам на месторождении, кроме российских и иракских работников.

Одновременно в Болгарии правительство проводит проверки и внедряет меры безопасности на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Бургасе, готовясь взять контроль над объектом после изменений в национальное законодательство, позволяющих продать завод новому владельцу.

Напомним, 23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух самых больших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

Автор:
Татьяна Гойденко