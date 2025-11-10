"Лукойл" оголосив форс-мажор на родовищі "Західна Курна-2" через західні санкції

Російська нафтова компанія "Лукойл" оголосила форс-мажор на іракському родовищі "Західна Курна-2", одному з найбільших у світі, через санкції США та Великої Британії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані з ситуацією.

За даними джерел, Ірак призупинив всі виплати готівкою та сирою нафтою компанії, а минулого вівторка "Лукойл" надіслав листа до Міністерства нафти Іраку, повідомивши про форс-мажорні обставини, що перешкоджають нормальній роботі родовища.

Якщо проблеми не будуть усунені протягом шести місяців, компанія може зупинити виробництво та повністю вийти з проєкту.

Минулого тижня іракська державна нафтова компанія SOMO скасувала відвантаження трьох партій сирої нафти з родовища через санкції. На "Західну Курну-2" припадає близько 9% загального видобутку нафти в Іраку, нині тут видобувається близько 480 000 барелів на день. Виплати "Лукойлу" за листопад у натуральній формі (близько 4 млн барелів) були скасовані.

Через санкції США платежі компанії від її іракських операцій залишаються замороженими, поки не буде узгоджено механізм продовження роботи родовища та здійснення платежів. SOMO також не може продовжувати контракт на постачання нафти, доки ці питання не будуть вирішені.

Крім того, "Лукойл" припинив надання послуг усім іноземним співробітникам на родовищі, окрім російських та іракських працівників.

Одночасно в Болгарії уряд проводить перевірки та впроваджує заходи безпеки на нафтопереробному заводі "Лукойлу" у Бургасі, готуючись взяти контроль над об’єктом після змін до національного законодавства, що дозволяють продати завод новому власнику.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".