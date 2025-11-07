Фінська мережа АЗС Teboil, що належить "Лукойлу", зіткнулася з дефіцитом пального через санкції

Фінська мережа автозаправних станцій Teboil (дочірня компанія російського нафтового гіганта “Лукойл”) зіткнулася з гострою нестачею пального. Причиною цього стали санкції США, запроваджені проти її материнської компанії, які фактично унеможливлюють ведення бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Teboil.

"Ми вичерпуємо наші запаси палива, а це означає, що на деяких станціях вже закінчилися певні види палива, і кількість таких станцій щодня зростає", – заявив Тоні Флікт, директор з маркетингу та комунікацій Teboil.

Ситуація з постачанням стала критичною після того, як провалилася угода швейцарського сировинного трейдера Gunvor щодо купівлі іноземних активів "Лукойлу". Це сталося 6 листопада, коли Міністерство фінансів США назвало трейдера "маріонеткою" Росії та висловило незгоду з угодою.

За даними Reuters, мережа Teboil є значним гравцем на фінському ринку, оскільки має 430 заправок, що становить приблизно п’яту частину (близько 20%) від загальної кількості АЗС у скандинавській країні.

Дохід компанії вже знизився до 1,61 мільярда євро у 2024 році порівняно з 2,36 мільярда євро у 2022 році, оскільки частина фінських споживачів почала віддавати перевагу іншим мережам через зв'язок Teboil з російським "Лукойлом".

За інформацією джерел, російський гігант наразі докладає зусиль для підтримки роботи своїх розгалужених іноземних підприємств, включно з активами в Іраку, Фінляндії та Швейцарії.

Санкції США проти "Лукойл"

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії. 22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.