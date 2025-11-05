Санкції США та Великої Британії паралізують міжнародні операції "Лукойлу"

Російський нафтовий гігант "Лукойл" стикається з серйозними труднощами у підтримці роботи своїх іноземних активів через санкції США та Великої Британії, запроваджені минулого місяця.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Зокрема, Іракська державна компанія Somo скасувала відвантаження трьох партій сирої нафти з родовища Західна Курна-2, де "Лукойл" володіє 75% акцій, через побоювання санкцій. Планові вантажі мали бути завантажені 11, 18 та 26 листопада.

Труднощі спостерігаються і в Європі: швейцарська торговельна компанія Litasco, підрозділ "Лукойлу", зіткнулася з проблемами фрахтування суден, а також звільнила частину співробітників. Близько 1000 працівників Teboil у Фінляндії ризикують втратити роботу через заморожування платежів фінськими банками.

Міжнародні трейдери зазначають, що всі операції Лукойлу за кордоном фактично паралізовані, що створює загрозу для робочих місць та нафтопереробних потужностей.

Минулого місяця "Лукойл" прийняв пропозицію Gunvor про купівлю своїх іноземних активів після санкцій США. Генеральний директор Gunvor Торбйорн Торнквіст зазначив, що угода стане остаточним розривом, зважаючи на ризики майбутніх викупів акцій Росією.

Крайній термін дії ліцензії Міністерства фінансів США, яка дозволяє компаніям припинити операції з Лукойлом та Роснефтью, — 21 листопада 2025 року.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".