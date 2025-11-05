Санкции США и Великобритании парализуют международные операции "Лукойла"

Российский нефтяной гигант "Лукойл" сталкивается с серьезными трудностями в поддержке работы своих иностранных активов из-за санкций США и Великобритании, введенных в прошлом месяце.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В частности, Иракская государственная компания Somo отменила отгрузку трех партий сырой нефти с месторождения Западная Курна-2, где "Лукойл" владеет 75% акций из-за опасений санкций. Плановые грузы должны были быть загружены 11, 18 и 26 ноября.

Затруднения наблюдаются и в Европе: швейцарская торговая компания Litasco, подразделение "Лукойла", столкнулась с проблемами фрахтования судов, а также уволила часть сотрудников. Около 1000 работников Teboil в Финляндии рискуют потерять работу из-за замораживания платежей финскими банками.

Международные трейдеры отмечают, что все операции "Лукойла" за рубежом фактически парализованы, что создает угрозу для рабочих мест и нефтеперерабатывающих мощностей.

В прошлом месяце "Лукойл" принял предложение Gunvor о покупке своих иностранных активов после санкций США. Генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист отметил, что соглашение станет окончательным разрывом, учитывая риски предстоящих выкупов акций Россией.

Крайний срок действия лицензии Министерства финансов США, позволяющей компаниям прекратить сделки с "Лукойлом" и "Роснефтью", — 21 ноября 2025 года.

Напомним, 23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".