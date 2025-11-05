Покупатель активов "Лукойла" рассказал, как российская нефть будет попадать на рынок вопреки санкциям США

Торбьорн Торнквист, глава компании Gunvor Group, покупающей международные активы "Лукойла", считает, что российская нефть будет продолжать попадать на мировой рынок, несмотря на новые санкции США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Торнквист напомнил, что Москва постоянно находила лазейки для обхода санкций, потому российская нефть найдет покупателей.

"Со временем вы увидите, что все больше российской нефти так или иначе будет попадать на рынок. Это всегда каким-то образом происходит", – заявил Торнквист.

Он считает, что Китай и некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы будут продолжать покупать российскую нефть, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа.

"Китай будет продолжать покупать, некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы уже продолжают покупать ее. Никто не может сказать наверняка, но я скажу, что реакция цен и последствия этого для поставок будут относительно незначительными", – подчеркнул Торнквист.

О Gunvor

До вторжения в Украину Gunvor был одним из крупнейших трейдеров российской нефти и ведет переговоры о покупке международных активов второго по величине производителя нефти в России компании "Лукойл".

Компанию Gunvor в 2000 году основали Торберн Торнквист и Геннадий Тимченко, считающийся одним из ближайших к главе Кремля Владимира Путина бизнесменов.

Gunvor долгое время являлась крупнейшим продавцом российской нефти за границу. Минфин США считал, что Путин имел непосредственное отношение к деятельности Тимченко в энергетическом секторе, инвестировал средства в Gunvor и, возможно, имел доступ к активам компании.

После аннексии Россией Крыма 2014 Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту, чтобы компания не попала под санкции. Сумма сделки не раскрывалась.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".