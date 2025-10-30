Международные активы "Лукойл" продадут компании бизнесмена из окружения Путина

Покупателем зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл" станет Gunvor. Ключевые условия соглашения были ранее согласованы сторонами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление "Лукойла".

Gunvor будет продана L ukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами российской нефтяной компании.

"Продажа Lukoil International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО „Лукойл" и его дочерних обществ", - отмечают в "Лукойл".

Параметры и сумма сделки не уточняются.

При этом "Лукойл", со своей стороны, принял предложение, согласившись не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Что известно о покупателе

Компанию Gunvor в 2000 году основали Торберн Торнквист и Геннадий Тимченко, считающийся одним из ближайших к главе Кремля Владимира Путина бизнесменов.

Gunvor долгое время являлась крупнейшим продавцом российской нефти за границу. Минфин США считал, что Путин имел непосредственное отношение к деятельности Тимченко в энергетическом секторе, инвестировал средства в Gunvor и, возможно, имел доступ к активам компании.

После аннексии Россией Крыма 2014 Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту, чтобы компания не попала под санкции. Сумма сделки не раскрывалась.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "ЛУКойл" заявила, что планирует продать свои активы за рубежом.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".