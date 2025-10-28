Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,07

EUR

48,97

+0,21

Наличный курс:

USD

42,17

42,05

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Немецкие филиалы "Роснефти" исключили из санкций США: что известно

цистерна, Роснефть
США исключили филиалы Роснефти в Германии из санкциий. / Википедия

Правительство США предоставило официальные письменные гарантии, исключающие немецкий бизнес российской компании "Роснефть" из-под действия новых энергетических санкций, направленных против России.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters, со ссылкой на заявление министра экономики Германии Екатерины Райхе.

Причины освобождения от санкций

Освобождение от санкций стало возможным, поскольку активы германских дочерних компаний больше не находятся под контролем российской материнской компании. Германия обратилась в Вашингтон за разъяснениями после того, как администрация президента Дональда Трампа ввела санкции, которые могли заблокировать сотрудничество западных банков и клиентов с российскими публичными компаниями.

Ключевой документ и его значение

Во вторник, 28 октября, США опубликовали так называемое "Письмо поддержки" (Letter of Support), подтверждающее, что операции "Роснефти" в Германии были полностью отделены от российской группы. Хотя увольнение не ограничено во времени, Германия продолжает переговоры с Вашингтоном для предотвращения санкций навсегда.

Райхе заявила, что это письмо "устраняет любую неопределенность для клиентов" по ведению бизнеса с немецкими дочерними компаниями "Роснефти", не опасаясь вторичных санкций США.

Немецкие активы

Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые с 2022 года находятся на попечении немецкого государства и " отделены" от материнской группы, хотя и важны для поставки топлива в страну.

Среди активов – нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt , один из самых больших в Германии, на который приходится более 12% мощностей по переработке топлива в стране. Это предприятие, в котором "Роснефть" владеет 54,17% акций, также является крупным работодателем в Бранденбурге.

Помимо контрольного пакета акций PCK Schwedt, немецкая деятельность "Роснефти" также включает 24% акций MiRo и 28,57% акций нефтеперерабатывающих заводов Bayernoil.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Автор:
Татьяна Ковальчук