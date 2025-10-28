Немецкие филиалы "Роснефти" исключили из санкций США: что известно

Правительство США предоставило официальные письменные гарантии, исключающие немецкий бизнес российской компании "Роснефть" из-под действия новых энергетических санкций, направленных против России.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Reuters, со ссылкой на заявление министра экономики Германии Екатерины Райхе.

Причины освобождения от санкций

Освобождение от санкций стало возможным, поскольку активы германских дочерних компаний больше не находятся под контролем российской материнской компании. Германия обратилась в Вашингтон за разъяснениями после того, как администрация президента Дональда Трампа ввела санкции, которые могли заблокировать сотрудничество западных банков и клиентов с российскими публичными компаниями.

Ключевой документ и его значение

Во вторник, 28 октября, США опубликовали так называемое "Письмо поддержки" (Letter of Support), подтверждающее, что операции "Роснефти" в Германии были полностью отделены от российской группы. Хотя увольнение не ограничено во времени, Германия продолжает переговоры с Вашингтоном для предотвращения санкций навсегда.

Райхе заявила, что это письмо "устраняет любую неопределенность для клиентов" по ведению бизнеса с немецкими дочерними компаниями "Роснефти", не опасаясь вторичных санкций США.

Немецкие активы

Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые с 2022 года находятся на попечении немецкого государства и " отделены" от материнской группы, хотя и важны для поставки топлива в страну.

Среди активов – нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt , один из самых больших в Германии, на который приходится более 12% мощностей по переработке топлива в стране. Это предприятие, в котором "Роснефть" владеет 54,17% акций, также является крупным работодателем в Бранденбурге.

Помимо контрольного пакета акций PCK Schwedt, немецкая деятельность "Роснефти" также включает 24% акций MiRo и 28,57% акций нефтеперерабатывающих заводов Bayernoil.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.