Німецькі філії "Роснефти" виключили із санкцій США: що відомо

Уряд США надав офіційні письмові гарантії, які виключають німецький бізнес російської компанії "Роснефть" із-під дії нових енергетичних санкцій, спрямованих проти Росії.

Як інформує Delo.ua, про це пише Reuters, з посиланням на заяву міністра економіки Німеччини Катерини Райхе.

Причини звільнення від санкцій

Звільнення від санкцій стало можливим, оскільки активи німецьких дочірніх компаній більше не перебувають під контролем російської материнської компанії. Німеччина звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції, що могли заблокувати співпрацю західних банків та клієнтів із російськими публічними компаніями.

Ключовий документ та його значення

У вівторок, 28 жовтня, США опублікували так званий "Лист підтримки" (Letter of Support), який підтверджує, що операції "Роснефти" у Німеччині були повністю відокремлені від російської групи. Хоча звільнення не обмежене в часі, Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном для запобігання санкціям назавжди.

Райхе заявила, що цей лист "усуває будь-яку невизначеність для клієнтів" щодо ведення бізнесу з німецькими дочірніми компаніями "Роснефти", не побоюючись вторинних санкцій США.

Німецькі активи

Йдеться про нафтопереробні заводи (НПЗ), які з 2022 року перебувають під опікою німецької держави і "відокремлені" від материнської групи, хоча й є важливими для постачання палива в країну.

Серед активів – нафтопереробний завод PCK Schwedt, один з найбільших у Німеччині, на який припадає понад 12% потужностей з переробки палива в країні. Це підприємство, у якому "Роснефть" володіє 54,17% акцій, також є великим роботодавцем у Бранденбурзі

Окрім контрольного пакету акцій PCK Schwedt, німецька діяльність "Роснефти" також включає 24% акцій MiRo та 28,57% акцій нафтопереробних заводів Bayernoil.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.