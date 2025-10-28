Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,07

EUR

48,97

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,17

42,05

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Німецькі філії "Роснефти" виключили із санкцій США: що відомо

цистерна, Роснефть
США виключили філії Роснефти в Німеччині із санкцій. / Вікіпедія

Уряд США надав офіційні письмові гарантії, які виключають німецький бізнес російської компанії "Роснефть" із-під дії нових енергетичних санкцій, спрямованих проти Росії.

Як інформує Delo.ua, про це пише Reuters, з посиланням на заяву міністра економіки Німеччини Катерини Райхе.

Причини звільнення від санкцій

Звільнення від санкцій стало можливим, оскільки активи німецьких дочірніх компаній більше не перебувають під контролем російської материнської компанії. Німеччина звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції, що могли заблокувати співпрацю західних банків та клієнтів із російськими публічними компаніями.

Ключовий документ та його значення

У вівторок, 28 жовтня, США опублікували так званий "Лист підтримки" (Letter of Support), який підтверджує, що операції "Роснефти" у Німеччині були повністю відокремлені від російської групи. Хоча звільнення не обмежене в часі, Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном для запобігання санкціям назавжди.

Райхе заявила, що цей лист "усуває будь-яку невизначеність для клієнтів" щодо ведення бізнесу з німецькими дочірніми компаніями "Роснефти", не побоюючись вторинних санкцій США.

Німецькі активи

Йдеться про нафтопереробні заводи (НПЗ), які з 2022 року перебувають під опікою німецької держави і "відокремлені" від материнської групи, хоча й є важливими для постачання палива в країну.

Серед активів – нафтопереробний завод PCK Schwedt, один з найбільших у Німеччині, на який припадає понад 12% потужностей з переробки палива в країні. Це підприємство, у якому "Роснефть" володіє 54,17% акцій, також є великим роботодавцем у Бранденбурзі

Окрім контрольного пакету акцій PCK Schwedt, німецька діяльність "Роснефти" також включає 24% акцій MiRo та 28,57% акцій нафтопереробних заводів Bayernoil.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Автор:
Тетяна Ковальчук