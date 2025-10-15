Велика Британія посилює тиск: під санкції потрапили "Лукойл", "Роснефть" і 51 російський танкер

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових гігантів “Лукойл” і “Роснефть”, а також проти 51 танкера так званого “тіньового флоту”. За словами уряду, це черговий крок для посилення енергетичних обмежень і скорочення доходів, які фінансують війну Кремля.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Британія вдарила по нафтовому сектору РФ

Це черговий крок для посилення енергетичних обмежень і скорочення доходів, які фінансують війну Кремля.

"Ми запроваджуємо цільові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, Лукойлу та Роснефти", – заявила журналістам міністр фінансів Рейчел Рівз.

Під час візиту до Сполучених Штатів міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що Лондон посилює тиск не лише на російські компанії, а й на підприємства в третіх країнах, зокрема Індії та Китаї, які продовжують сприяти експорту російської нафти на світові ринки.

За її словами, "для Росії немає місця на світових ринках", і Велика Британія готова вжити всіх необхідних заходів, щоб зупинити фінансування Москвою війни проти України.

Нові санкції охоплюють 51 танкер так званого "тіньового флоту", а також низку фізичних і юридичних осіб у сферах енергетики та оборони.

Так званий "тіньовий флот" — це мережа старих нафтових танкерів, яку, за даними західних урядів, Росія використовує для обходу міжнародних обмежень на експорт нафти. З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року ці судна дедалі частіше потрапляють під санкції Великої Британії, США та ЄС.

Посольство Росії у Лондоні наразі не надало коментарів щодо нового пакета санкцій.

Варто зазначити, що на тлі зусиль Європейського Союзу щодо протидії "тіньовому флоту" Росії, який допомагає Кремлю обходити санкції, Данія посилює контроль за нафтовими танкерами, що проходять через її територіальні води.