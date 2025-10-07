ЄС пропонує санкції проти фірм, що приховували "тіньовий флот" Росії фальшивими прапорами

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти трьох фірм, які надали фальшиві прапори підсанкційним нафтовим танкерам “тіньового флоту” Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство, ЄС запропонував запровадити обмеження проти трьох фірм, які надали підроблені прапори нафтовим танкерам, що входять до тіньового флоту Росії, що перебувають під санкціями.

Ці організації надали фальшиві прапори таких територій, як Аруба, Кюрасао та Сінт-Мартен, щонайменше восьми суднам, на які поширюються санкції.

Жодна з цих трьох територій не фігурує у так званому Паризькому реєстрі офіційних прапорів, що вказує на шахрайський характер наданих сертифікатів. Ще у травні Нідерланди офіційно попереджали Міжнародну морську організацію про те, що компанії видають "шахрайські сертифікати" від імені Сінт-Мартена.

Bloomberg не наводить назви компаній, але вказує, що запропонований пакет санкцій ЄС є комплексним і включає не лише обмеження проти цих трьох фірм. Він також передбачає:

Санкції щодо приблизно 120 додаткових суден, доводячи загальну кількість перелічених суб'єктів до понад 560.

Обмеження щодо кількох суб'єктів у третіх країнах, які сприяють торгівлі енергією для Росії.

Посилення морського контролю

Паралельно з санкціями, деякі столиці ЄС посилюють перевірки суден у своїх водах, щоб ще більше перешкодити російським нафтовим потокам.

Зокрема, Франція минулого тижня повідомила про зупинку та розслідування судна через ненадання доказів його національності. Президент Франції Еммануель Макрон пізніше наголосив, що затримання підозрілих нафтових танкерів є ефективним способом перешкодити діяльності тіньового флоту.

Варто зазначити, що на тлі зусиль Європейського Союзу щодо протидії "тіньовому флоту" Росії, який допомагає Кремлю обходити санкції, Данія посилює контроль за нафтовими танкерами, що проходять через її територіальні води.