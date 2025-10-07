ЕС предлагает санкции против фирм, покрывавших "теневой флот" России фальшивыми флагами

Европейский Союз предложил ввести санкции против трех фирм, предоставивших фальшивые флаги подсанкционным нефтяным танкерам "теневого флота" России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, ЕС предложил ввести ограничения против трех фирм, предоставивших поддельные флаги нефтяным танкерам, входящим в теневой флот России, находящихся под санкциями.

Эти организации предоставили фальшивые флаги таких территорий, как Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, по меньшей мере, восьми судам, на которые распространяются санкции.

Ни одна из этих трех территорий не фигурирует в так называемом Парижском реестре официальных флагов, что указывает на мошеннический характер предоставленных сертификатов. Еще в мае Нидерланды официально предупреждали Международную морскую организацию о том, что компании выдают "мошеннические сертификаты" от имени Синт-Мартена.

Bloomberg не приводит названия компаний, но указывает, что предложенный пакет санкций ЕС комплексный и включает не только ограничения против этих трех фирм. Он также предусматривает:

Санкции в отношении примерно 120 дополнительных судов, доводя общее количество перечисленных субъектов до более чем 560.

Ограничения в отношении нескольких субъектов в третьих странах, способствующих торговле энергией для России.

Усиление морского контроля

Параллельно с санкциями некоторые столицы ЕС усиливают проверки судов в своих водах, чтобы еще больше помешать российским нефтяным потокам.

В частности, Франция на прошлой неделе сообщила об остановке и расследовании судна из-за непредоставления доказательств его национальности. Президент Франции Эммануэль Макрон позже подчеркнул, что задержание подозрительных нефтяных танкеров является эффективным способом помешать деятельности теневого флота.

Стоит отметить, что на фоне усилий Европейского Союза по противодействию "теневому флоту" России, который помогает Кремлю обходить санкции, Дания усиливает контроль за проходящими через ее территориальные воды нефтяными танкерами .