Зупинити "тіньовий флот" РФ: Данія посилить перевірки нафтових танкерів

На тлі зусиль Європейського Союзу щодо протидії "тіньовому флоту" Росії, який допомагає Кремлю обходити санкції, Данія посилює контроль за нафтовими танкерами, що проходять через її територіальні води.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву данського уряду,

Зазначається, що Данія приділятиме особливу увагу старим суднам, які часто використовуються "тіньовим флотом" РФ і становлять екологічну загрозу через свій поганий стан.

"Ми повинні зупинити військову машину Путіна. Ми використовуємо все, що є в нашому розпорядженні", — заявив міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортен Бьодсков.

Ця заява з'явилася після закликів президента Франції Еммануеля Макрона затримувати нафтові танкери після того, як прокурори на північному заході Франції розслідували справу судна за ненадання доказів його національності та прапора, а також за відмову виконати запити військово-морських сил.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запроваджує санкції проти ще 118 суден з "тіньового флоту" РФ. Загалом під санкціями ЄС перебуває понад 560 суден.

Тіньовий флот РФ

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія "Совкомфлот".

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наразі російський "тіньовий "флот складається з до 1000 застарілих суден (загальний дедвейт яких перевищує 100 млн тонн).

"Тіньовий флот" значно виріс після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні, оскільки нові судна постійно замінюють ті, що потрапляють до чорних списків.

17 червня Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти 20 суден "тіньового" флоту РФ, які перевозять нафту.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.