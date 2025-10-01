Франція затримала нафтовий танкер із "тіньового флоту" РФ

Французька влада розслідує можливе порушення з боку нафтового танкера Boracay. Його підозрюють у приналежності до "тіньового флоту РФ", що бере участь у торгівлі російською нафтою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що судно перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу проти Росії. На початку 2025 року його затримували в Естонії (судно мало назву Kiwala). Тоді естонські ВМС виявили 40 недоліків, зокрема рух без дійсного прапора країни. Після того як судно усунуло ці порушення, естонська влада його відпустила.

Розслідування розпочали після того, як екіпаж не надав доказів національності судна та не виконав наказів. Згідно з даними MarineTraffic, танкер із сирою нафтою вийшов з російського порту Приморськ 20 вересня. Він пройшов через Балтійське море та північніше Данії, перш ніж увійти до Північного моря та пройти на захід через Ла-Манш.

Дані відстеження суден показують, що танкер, побудований у 2007 році, обійшов північно-західний берег Франції, а потім змінив курс і попрямував на схід до французького узбережжя. Наразі він стоїть на якорі поблизу Сен-Назера на північно-західному узбережжі Франції.

Велика Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти танкера в жовтні 2024 року і в лютому 2025-го. ЄС заявив, що судно було повʼязане з транспортуванням російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Тіньовий флот РФ

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія "Совкомфлот".

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наразі російський "тіньовий "флот складається з до 1000 застарілих суден (загальний дедвейт яких перевищує 100 млн тонн).

"Тіньовий флот" значно виріс після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні, оскільки нові судна постійно замінюють ті, що потрапляють до чорних списків.

17 червня Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти 20 суден "тіньового" флоту РФ, які перевозять нафту.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.