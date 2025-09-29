Один з основних портів Китаю запровадить нові обмеження для "тіньового флоту": які танкери потраплять під заборону

Китай запроваджує нові жорсткі обмеження в ключовому порту, що є прямим ударом по так званому "тіньовому флоту", який займається транспортуванням підсанкційної нафти. З 1 листопада міжнародний порт в місті Циндао забороняє швартування старим танкерам та суднам із недійсними сертифікатами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Які танкери потраплять під заборону?

Нові обмеження включають:

заборону на швартування танкерів, яким 31 рік і більше;

заборону для суден, які змінили свої ідентифікаційні дані Міжнародної морської організації (IMO);

заборону для суден, які мають недійсні сертифікати.

Ці обмеження були введені після того, як у серпні США запровадили санкції проти нафтового оператора, розташованого в порту Дунцзякоу міста Циндао, за отримання іранської сирої нафти, що транспортувалося судном, яке вже перебувало під санкціями Вашингтона. У Пекині побоюються, що жорсткіші санкції можуть ще більше порушити імпорт сирої нафти в Китай.

Нові обмеження підписали чотири оператори порту Хуандао, який є частиною більшого порту Циндао, включаючи Qingdao Shihua Crude Oil Terminal Co.

У документі йдеться, що після відмови операторів порту судну не дозволяється швартуватися в цьому районі протягом одного року.

Крім того, інші судна, що заходять у порт провінції Шаньдун, будуть піддані системі оцінювання, яка визначає профіль ризику танкерів на основі таких факторів, як вік та страхування відповідальності за забруднення. Танкерам із низьким балом також може бути заборонено швартуватися.

Порт Циндао вважається великим транспортним вузлом для іранської нафти до Китаю. За даними аналітичної компанії Kpler, порт приймає близько 300 000 барелів сирої нафти на день з цієї близькосхідної країни, незважаючи на те, що за офіційними даними імпорт нафти з Ірану не здійснюється з середини 2022 року.

Нафта, яка завантажується в іранських портах, зазвичай переміщується з одного танкера на інший у морі (у водах біля узбережжя Малайзії або в іншому пункті перевалки). Судна, на які вже накладено санкції США, часто використовуються на ділянці між Перською затокою та Малайзією, перш ніж нафту перекачають на так званий "тіньовий флот" для останнього рейсу.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що ці заходи спрямовані саме проти "тіньового флоту" РФ, Ірану та інших держав під санкціями.

"Старі судна з «сірих схем» становлять небезпеку для екології та глобальних ринків. Це ще один приклад того, як міжнародний тиск і обмеження поступово стискають простір для обходу санкцій", — зазначив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які сприяли обходу санкцій та допомагали Росії підтримувати її військову машину.