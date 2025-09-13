США запровадили нові санкції проти компаній, що допомагали Росії обходити обмеження

Сполучені Штати ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які сприяли обходу санкцій та допомагали Росії підтримувати її військову машину.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

До списку потрапили 23 китайські компанії, 3 турецькі, 2 компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, а також по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню. Крім того, під санкції потрапили і низка російських фірм.

"Це — ще один важливий крок у руйнуванні можливостей Кремля підтримувати свою військову машину. Дякуємо союзникам. Санкції мають тільки посилюватися", — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, Сполучені Штати представили країнам "Великої сімки" пропозицію про запровадження масштабних санкцій проти російської енергетики та створення правових механізмів для арешту заморожених російських активів на суму близько 300 млрд доларів, більшість з яких зберігається у Європі.