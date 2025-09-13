Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США запровадили нові санкції проти компаній, що допомагали Росії обходити обмеження

Санкції
США ввели санкції проти компаній, що допомагали Росії обходити обмеження / Depositphotos

Сполучені Штати ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які сприяли обходу санкцій та допомагали Росії підтримувати її військову машину.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

До списку потрапили 23 китайські компанії, 3 турецькі, 2 компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, а також по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню. Крім того, під санкції потрапили і низка російських фірм.

"Це — ще один важливий крок у руйнуванні можливостей Кремля підтримувати свою військову машину. Дякуємо союзникам. Санкції мають тільки посилюватися", — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, Сполучені Штати представили країнам "Великої сімки" пропозицію про запровадження масштабних санкцій проти російської енергетики та створення правових механізмів для арешту заморожених російських активів на суму близько 300 млрд доларів, більшість з яких зберігається у Європі.

Автор:
Тетяна Гойденко