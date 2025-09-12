Запланована подія 2

Китай продовжує купувати російський зріджений газ, попри санкції: новий танкер прибув у порт

Китай продовжує купувати російський зріджений газ / Depositphotos

Третій за рахунком танкер із російського заводу "Арктик СПГ-2", який перебуває під західними санкціями, розвантажив свій вантаж у Китаї. Це підтверджують дані відстеження суден LSEG і Kpler.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Танкер "Зоря", що знаходиться під санкціями США, доставив понад 160 тис. кубічних метрів скрапленого газу (СПГ) на термінал Бейхай у південному Китаї. Згідно з даними LSEG, це вже третя партія СПГ з проєкту "Арктик СПГ-2", що прибула до Китаю, а загальний обсяг поставок становить понад 386 000 кубометрів.

Ще два танкери, "Буран" та "Іріс", з вантажем 174 тис. кубометрів кожен, також прямують до Бейхая, і очікується, що "Буран" прибуде вже 13 вересня.

На початку вересня найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу (СПГ) "Новатек" підтвердив постачання до Китаю першої партії СПГ із підсанкціонного проєкту "Арктик СПГ-2".

Це стало першою відомою доставкою вантажу з Арктик СПГ-2 покупцю з моменту запуску заводу наприкінці 2023 року, відвантаження з якого ускладнено ризиком вторинних санкцій.

Наприкінці березня завод "Арктик СПГ 2" відновив переробку природного газу, однак працював на низькій потужності.

Російська енергетична компанія "Новатек" володіє 60% акцій цього заводу, розташованого на півострові Гидан, що впадає в Карське море, який мав стати одним з найбільших заводів СПГ в Росії з кінцевою потужністю 19,8 млн. тонн на рік у три технологічні лінії.

Проєкт "Арктик СПГ-2", що належить російській компанії "Новатек", є ключовим для стратегії Кремля з потроєння експорту зрідженого природнього газу (ЗПГ) до 2030 року. Експорт до країн Азії дозволяє РФ компенсувати значне падіння експорту газу трубопроводами до Європи.

Нагадаємо, в кінці серпня танкер Arctic Mulan з партією зрідженого природного газу з російського заводу "Арктик СПГ-2", який знаходиться під санкціями США, вперше пришвартувався до китайського терміналу Beihai LNG.

