Китай продолжает покупать российский сжиженный газ, несмотря на санкции: новый танкер прибыл в порт

Третий по счету находящийся под западными санкциями танкер с российского завода "Арктик СПГ-2" разгрузил свой груз в Китае. Это подтверждают данные отслеживания судов LSEG и Kpler.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Находящийся под санкциями США танкер "Заря" доставил более 160 тыс. кубических метров сжиженного газа (СПГ) на терминал Бейхай в южном Китае. Согласно данным LSEG, это уже третья партия СПГ из прибывшего в Китай проекта "Арктик СПГ-2", а общий объем поставок составляет более 386 000 кубометров.

Еще два танкера, "Буран" и "Ирис", с грузом 174 тыс. кубометров каждый, также направляются в Бейхай, и ожидается, что "Буран" прибудет уже 13 сентября.

В начале сентября крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ) "Новатек" подтвердил поставки в Китай первой партии СПГ по подсанкционному проекту "Арктик СПГ-2".

Это стало первой известной доставкой груза из Арктик СПГ-2 покупателю с момента запуска завода в конце 2023 года, отгрузка с которого осложнена риском вторичных санкций.

В конце марта завод "Арктик СПГ 2" возобновил переработку природного газа, однако работал на низкой мощности.

Российская энергетическая компания "Новатек" владеет 60% акций этого завода, расположенного на полуострове впадающего в Карское море Гидан, который должен был стать одним из крупнейших заводов СПГ в России с конечной мощностью 19,8 млн. тонн в год в три технологические линии.

Проект "Арктик СПГ-2", принадлежащий российской компании "Новатек", является ключевым для стратегии Кремля по утроению экспорта сжиженного природного газа (СПГ) до 2030 года. Экспорт в страны Азии позволяет РФ компенсировать значительное падение экспорта газа по трубопроводам в Европу.

Напомним, в конце августа танкер Arctic Mulan с партией сжиженного природного газа с находящегося под санкциями США российского завода "Арктик СПГ-2" впервые пришвартовался к китайскому терминалу Beihai LNG.