Франция задержала нефтяной танкер из "теневого флота" РФ

Французские власти расследуют возможное нарушение со стороны нефтяного танкера Boracay. Его подозревают в принадлежности к "теневому флоту РФ", участвующему в торговле российской нефтью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Судно находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза против России. В начале 2025 года его задерживали в Эстонии (судно называлось Kiwala). Тогда эстонские ВМС обнаружили 40 недостатков, в том числе движение без действительного флага страны. После того как судно устранило эти нарушения, эстонские власти его отпустили.

Расследование было начато после того, как экипаж не предоставил доказательств национальности судна и не выполнил приказы. Согласно данным MarineTraffic, танкер с сырой нефтью вышел из российского порта Приморск 20 сентября. Он прошел через Балтийское море и севернее Дании, прежде чем войти в Северное море и пройти на запад через Ла-Манш.

Данные отслеживания судов показывают, что танкер, построенный в 2007 году, обошел северо-западный берег Франции, а затем сменил курс и направился на восток к французскому побережью. В настоящее время он стоит на якоре близ Сен-Назера на северо-западном побережье Франции.

Великобритания и ЕС ввели отдельные санкции против танкера в октябре 2024 года и в феврале 2025 года. ЕС заявил, что судно было связано с транспортировкой российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Теневый флот РФ

Для обхода нефтяных санкций Россия стала формировать теневой флот. Это флот старых танкеров, выключающих маячки, чтобы их не видели системы слежения. Оперирует этими танкерами в основном российская государственная компания "Совкомфлот".

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в настоящее время российский "теневой" флот состоит из до 1000 устаревших судов (общий дедвейт которых превышает 100 млн тонн).

"Теневой флот" значительно вырос после ряда западных санкций против России из-за войны в Украине, поскольку новые суда постоянно заменяют попадающие в черные списки.

17 июня Великобритания объявила о введении новых санкций против 20 судов "теневого" флота РФ, перевозящего нефть.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ.