Міжнародні активи "Лукойл" продадуть компанії бізнесмена з оточення Путіна

Покупцем закордонних активів російської нафтової компанії "Лукойл" стане Gunvor. Ключові умови угоди були раніше узгоджені сторонами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву "Лукойлу".

Gunvor буде продана Lukoil International GmbH, яка володіє закордонними активами російської нафтової компанії.

"Продаж Lukoil International GmbH пов'язаний із запровадженням окремими державами обмежувальних заходів проти ПАТ „Лукойл" та його дочірніх товариств", - наголошують в "Лукойл".

Параметри та сума угоди не уточнюються.

При цьому, "Лукойл", зі свого боку, прийняв пропозицію, погодившись не вести переговори з іншими потенційними покупцями.

Що відомо про покупця

Компанію Gunvor у 2000 році заснували Торбьорн Торнквіст та Геннадій Тимченко, який вважається одним із найближчих до очільника Кремля Володимира Путіна бізнесменів.

Gunvor довгий час була найбільшим продавцем російської нафти за кордон. Мінфін США вважав, що Путін мав безпосереднє відношення до діяльності Тимченка в енергетичному секторі, інвестував кошти у Gunvor та, можливо, мав доступ до активів компанії.

Після анексії Росією Криму 2014 року Тимченко продав свою частку в компанії Торнквісту, щоб компанія не потрапила під санкції. Сума угоди не розкривалася.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".