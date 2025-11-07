Финская сеть АЗС Teboil, принадлежащая "Лукойлу", столкнулась с дефицитом горючего из-за санкций

Финская сеть автозаправочных станций Teboil (дочерняя компания российского нефтяного гиганта "Лукойл") столкнулась с острой нехваткой горючего. Причиной этого стали санкции США, введенные против материнской компании, которые фактически делают невозможным ведение бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Teboil.

"Мы исчерпываем наши запасы топлива, а это значит, что на некоторых станциях уже закончились определенные виды топлива, и количество таких станций ежедневно растет", – заявил Тони Фликт, директор по маркетингу и коммуникациям Teboil.

Ситуация со снабжением стала критической после того, как провалилось соглашение швейцарского сырьевого трейдера Gunvor о покупке иностранных активов "Лукойла". Это произошло 6 ноября, когда Министерство финансов США назвало трейдера "марионеткой" России и выразило несогласие с соглашением.

По данным Reuters, сеть Teboil является значительным игроком на финском рынке, поскольку имеет 430 заправок, что составляет примерно пятую часть (около 20%) от общего количества АЗС в скандинавской стране.

Доход компании уже снизился до 1,61 миллиарда евро в 2024 году по сравнению с 2,36 миллиарда евро в 2022 году, поскольку часть финских потребителей начала отдавать предпочтение другим сетям из-за связи Teboil с российским "Лукойлом".

По информации источников, российский гигант прилагает усилия для поддержки работы своих разветвленных иностранных предприятий, включая активы в Ираке, Финляндии и Швейцарии.

Санкции США против "Лукойл"

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России. 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.