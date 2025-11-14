Американская компания хочет приобрести зарубежные активы подсанкционного "Лукойла"

Американская инвестиционная компания Carlyle рассматривает возможность купить зарубежные активы российской нефтяной компании "Лукойл".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Carlyle находится на ранней стадии изучения сделки. По словам собеседников агентства, компания рассматривает возможность подать заявку, чтобы получить от властей США разрешение на покупку, после чего приступит к комплексной проверке активов.

Сообщается, что неясно, принял ли инвестфонд окончательное решение. Один источник утверждает, что Carlyle может отказаться от сделки. Другой источник агентства заявил, что инвестфонд уже сообщил "Лукойлу" о желании приобрести зарубежные активы.

Потенциальный покупатель отказался от сделки

Напомним, ранее швейцарская трейдинговая компания Gunvor отказалась от сделки спустя несколько часов после того, как Минфин США назвал ее "марионеткой Кремля".

Компанию Gunvor в 2000 году основали Торберн Торнквист и Геннадий Тимченко, считающийся одним из ближайших к главе Кремля Владимира Путина бизнесменов.

Gunvor долгое время являлась крупнейшим продавцом российской нефти за границу. Минфин США считал, что Путин имел непосредственное отношение к деятельности Тимченко в энергетическом секторе, инвестировал средства в Gunvor и, возможно, имел доступ к активам компании.

После аннексии Россией Крыма 2014 Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту, чтобы компания не попала под санкции.

Из-за срыва сделки по подсчетам СМИ, "Лукойл" рискует потерять 14 млрд евро.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".