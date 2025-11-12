Болгария имеет запасы бензина всего на месяц

Болгария имеет запас бензина на один месяц, а впереди — введение санкций США против российской компании "Лукойл", владеющей крупнейшим НПЗ страны в Бургасе и большей частью нефтехранилищ и трубопроводной инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава государственного агентства по резервам Болгарии Асен Асенов, сообщает Reuters.

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", которые должны вступить в силу 21 ноября, вызвали обеспокоенность по поводу поставки топлива накануне зимы в Болгарии, где "Лукойл" руководит нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, ключевым элементом зарубежной бизнес-империи компании, а также сотнями.

По данным государственного резервного агентства, дизеля хватит на 50 дней, а бензина – на 35 дней.

В то же время, как заявили аналитики, у страны больше запасов сырой нефти за пределами Болгарии и 50% своего готового топлива в других странах ЕС, но она должна срочно импортировать их, прежде чем трубопроводная сеть "Лукойла" попадет под санкции.

Санкции США против "Лукойл"

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России. 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Но соглашение с компанией Gunvor о покупке иностранных активов "Лукойла" сорвалось после того, как Министерство финансов США назвало трейдера "марионеткой" России и выступило против этого шага.