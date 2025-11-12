Болгарія має запаси бензину лише на місяць

Болгарія має запас бензину на один місяць, а попереду - введення санкцій США проти російської компанії "Лукойл", яка володіє найбільшим НПЗ країни у Бургасі та більшою частиною нафтосховищ і трубопровідної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова державного агентства з резервів Болгарії Асен Асенов, повідомляє Reuters.

Санкції США проти "Лукойлу" та "Роснефти", які мають набути чинності 21 листопада, викликали стурбованість з приводу постачання палива напередодні зими в Болгарії, де "Лукойл" керує нафтопереробним заводом у Бургасі, ключовим елементом закордонної бізнес-імперії компанії, а також сотнями автозаправних станцій.

За даними державного резервного агентства, дизеля вистачить на 50 днів, а бензину – на 35.

Водночас, як заявили аналітики, країна має більше запасів сирої нафти за межами Болгарії та 50% свого готового пального в інших країнах ЄС, але вона повинна терміново імпортувати їх, перш ніж трубопровідна мережа "Лукойлу" потрапить під санкції.

Санкції США проти "Лукойлу"

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії. 22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Але угода з компанією Gunvor щодо купівлі іноземних активів "Лукойлу" зірвалася після того, як Міністерство фінансів США назвало трейдера "маріонеткою" Росії та виступило проти цього кроку.