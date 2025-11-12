Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Лукойл" рискует потерять активы на 14 млрд евро из-за санкций

лукойл
Лукойл сталкивается с проблемами из-за санкций / Shutterstock

Провал соглашения о продаже зарубежного бизнеса "Лукойлу" компании Gunvor грозит российской нефтяной группе потерей активов на сумму около 14 миллиардов евро и возобновляет слухи о возможном поглощении компании отечественным конкурентом – "Роснефтью".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

На прошлой неделе Вашингтон заблокировал попытку Gunvor продолжить сотрудничество с международной структурой Lukoil International после новых санкций США против второй по величине российской нефтяной группы.

Американские власти отказали в выдаче лицензии "марионетке Кремля" на деятельность компании, оставив "Лукойл" с ограниченным сроком до 21 ноября для продажи или ликвидации международного бизнеса, строившегося десятилетиями.

"Некоторые из начальных участников торгов могут попробовать еще раз, но владельцы "Лукойла" готовятся к тому, что их активы могут быть просто изъяты странами, где они базируются", – отмечает инсайдер российского энергетического сектора.

Утрата зарубежных активов станет наибольшим ударом для компании со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сумма в 14 миллиардов евро отражает минимальную оценку международных подразделений, контролируемых "Лукойл", при этом еще 6 миллиардов евро не подпадают под американские санкции.

Благодаря международной экспансии "Лукойл" сформировал портфель нефтяных и газовых активов в Казахстане, Азербайджане, Ираке и Африке, а также сеть нефтеперерабатывающих заводов и АЗС в Европе и США. Однако теперь перспективы развития компании ограничены: на внутреннем рынке доминируют "Роснефть" и "Газпром нефть".

Эксперты предполагают, что потеря зарубежных активов может открыть путь к объединению "Лукойла" с "Роснефтью". "Если придется вмешаться, государство может рассмотреть объединение компаний для совместного решения проблем", - комментирует Татьяна Митрова, научная сотрудница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Представители "Лукойла", "Роснефти" и ключевые акционеры компаний не прокомментировали ситуацию.

Напомним, компания Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".

До вторжения в Украину Gunvor был одним из самых крупных трейдеров российской нефти. Компания вела переговоры о покупке   международных активов второго по величине производителя нефти в России компании "Лукойл".

Автор:
Татьяна Гойденко