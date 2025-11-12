"Лукойл" рискует потерять активы на 14 млрд евро из-за санкций

Провал соглашения о продаже зарубежного бизнеса "Лукойлу" компании Gunvor грозит российской нефтяной группе потерей активов на сумму около 14 миллиардов евро и возобновляет слухи о возможном поглощении компании отечественным конкурентом – "Роснефтью".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

На прошлой неделе Вашингтон заблокировал попытку Gunvor продолжить сотрудничество с международной структурой Lukoil International после новых санкций США против второй по величине российской нефтяной группы.

Американские власти отказали в выдаче лицензии "марионетке Кремля" на деятельность компании, оставив "Лукойл" с ограниченным сроком до 21 ноября для продажи или ликвидации международного бизнеса, строившегося десятилетиями.

"Некоторые из начальных участников торгов могут попробовать еще раз, но владельцы "Лукойла" готовятся к тому, что их активы могут быть просто изъяты странами, где они базируются", – отмечает инсайдер российского энергетического сектора.

Утрата зарубежных активов станет наибольшим ударом для компании со времени начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сумма в 14 миллиардов евро отражает минимальную оценку международных подразделений, контролируемых "Лукойл", при этом еще 6 миллиардов евро не подпадают под американские санкции.

Благодаря международной экспансии "Лукойл" сформировал портфель нефтяных и газовых активов в Казахстане, Азербайджане, Ираке и Африке, а также сеть нефтеперерабатывающих заводов и АЗС в Европе и США. Однако теперь перспективы развития компании ограничены: на внутреннем рынке доминируют "Роснефть" и "Газпром нефть".

Эксперты предполагают, что потеря зарубежных активов может открыть путь к объединению "Лукойла" с "Роснефтью". "Если придется вмешаться, государство может рассмотреть объединение компаний для совместного решения проблем", - комментирует Татьяна Митрова, научная сотрудница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Представители "Лукойла", "Роснефти" и ключевые акционеры компаний не прокомментировали ситуацию.

Напомним, компания Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".

До вторжения в Украину Gunvor был одним из самых крупных трейдеров российской нефти. Компания вела переговоры о покупке международных активов второго по величине производителя нефти в России компании "Лукойл".