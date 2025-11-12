"Лукойл" ризикує втратити активи на 14 млрд євро через санкції

Провал угоди про продаж закордонного бізнесу "Лукойлу" компанії Gunvor загрожує російській нафтовій групі втратою активів на суму близько 14 мільярдів євро та відновлює чутки про можливе поглинання компанії вітчизняним конкурентом – "Роснефтью".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Минулого тижня Вашингтон заблокував спробу Gunvor продовжити співпрацю з міжнародною структурою Lukoil International після нових санкцій США проти другої за величиною російської нафтової групи.

Американська влада відмовила у видачі ліцензії "маріонетці Кремля" на діяльність компанії, залишивши "Лукойл" з обмеженим терміном до 21 листопада для продажу або ліквідації міжнародного бізнесу, який будувався десятиліттями.

"Деякі з початкових учасників торгів можуть спробувати ще раз, але власники "Лукойлу" готуються до того, що їхні активи можуть бути просто забрані країнами, де вони базуються", – зазначає інсайдер російського енергетичного сектору.

Втрата закордонних активів стане найбільшим ударом для компанії з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сума у 14 мільярдів євро відображає мінімальну оцінку міжнародних підрозділів, контрольованих "Лукойлом", при цьому ще 6 мільярдів євро не підпадають під американські санкції.

Завдяки міжнародній експансії "Лукойл" сформував портфель нафтових і газових активів у Казахстані, Азербайджані, Іраку та Африці, а також мережу нафтопереробних заводів та АЗС у Європі та США. Проте тепер перспективи розвитку компанії обмежені: на внутрішньому ринку домінують "Роснефть" та "Газпром нафта".

Експерти припускають, що втрата закордонних активів може відкрити шлях до об’єднання "Лукойлу" з "Роснефтью". "Якщо доведеться втрутитися, держава може розглянути об’єднання компаній для спільного вирішення проблем", — коментує Тетяна Мітрова, наукова співробітниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Наразі представники "Лукойлу", "Роснефти" та ключові акціонери компаній не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, компанія Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".

До вторгнення в Україну Gunvor був одним з найбільших трейдерів російської нафти. Компанія вела переговори про купівлю міжнародних активів другого за величиною виробника нафти в Росії компанії "Лукойл".