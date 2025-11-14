Американська компанія хоче придбати закордонні активи підсанкційного "Лукойлу"

Американська інвестиційна компанія Carlyle розглядає можливість купити закордонні активи російської нафтової компанії "Лукойл".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Carlyle знаходиться на "ранній стадії" вивчення угоди . За словами співрозмовників агентства, компанія розглядає можливість подати заявку, щоб отримати від влади США дозвіл на купівлю, після чого розпочне комплексну перевірку активів.

Повідомляється, що неясно, чи інвестфонд прийняв остаточне рішення. Одне джерело стверджує, що Carlyle може відмовитися угоди. Інше джерело агентства заявило, що інвестфонд уже повідомив "Лукойл" про бажання придбати закордонні активи.

Потенційний покупець відмовився від угоди

Нагадаємо, раніше швейцарська трейдингова компанія Gunvor відмовилася від угоди через кілька годин після того, як Мінфін США назвав її "маріонеткою Кремля".

Компанію Gunvor у 2000 році заснували Торбьорн Торнквіст та Геннадій Тимченко, який вважається одним із найближчих до очільника Кремля Володимира Путіна бізнесменів.

Gunvor довгий час була найбільшим продавцем російської нафти за кордон. Мінфін США вважав, що Путін мав безпосереднє відношення до діяльності Тимченка в енергетичному секторі, інвестував кошти у Gunvor та, можливо, мав доступ до активів компанії.

Після анексії Росією Криму 2014 року Тимченко продав свою частку в компанії Торнквісту, щоб компанія не потрапила під санкції.

Через зрив угоди за підрахунками ЗМІ, "Лукойл" ризикує втратити 14 млрд євро.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".