Экспорт российского горючего упал после атак украинских дронов по НПЗ

Из-за ударов украинских дронов по НПЗ экспорт нефтепродуктов из России по морю в сентябре уменьшился на 17,1% по сравнению с августом — до 7,58 миллиона тонн

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в августе и сентябре несколько крупных российских НПЗ подверглись атакам украинских беспилотников, в частности: "Киришинефтеоргсинтез" компании "Сургутнефтегаз", Волгоградский НПЗ компании "Лукойл" и группа самарских заводов "Роснефти".

По словам участников рынка, незапланированные остановки на ряде ключевых заводов снизили экспорт горючего и увеличили объемы экспорта сырой нефти.

В сентябре общий экспорт нефтепродуктов через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга снизился на 15,4% – до 4,36 миллиона тонн.

Также экспорт горючего через черноморские и азовские порты в прошлом месяце упал на 23,2% по сравнению с августом - до 2,52 миллиона тонн.

Поставки нефтепродуктов из северных портов Мурманск и Архангельск в сентябре несколько выросли – на 1,8%, до 30,2 тысяч тонн.

А загрузка горючего в дальневосточных портах России снизилась на 1,5% в месячном измерении — до 661,3 тысяч тонн.

Напомним, атаки украинских дронов по российским НПЗ будут сдерживать объемы переработки нефти в России, по меньшей мере, до середины 2026 года.

В настоящее время в РФ сократили переработку нефти примерно на 500 000 баррелей в сутки.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около двадцати нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Недавно российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращение добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

А 22 сентября Астраханский газоперерабатывающий завод в России, принадлежащий "Газпрому", приостановил производство моторного топлива после атаки дронов.

Также нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ остановил работу своей самой производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября.