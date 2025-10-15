Експорт російської пального впав після атак українських дронів по НПЗ

Через удари українських дронів по НПЗ експорт нафтопродуктів із Росії морем у вересні зменшився на 17,1% у порівнянні з серпнем — до 7,58 мільйона тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у серпні та вересні кілька великих російських НПЗ зазнали атак українських безпілотників, зокрема: "Кірішинафтооргсинтез" компанії "Сургутнафтогаз", Волгоградський НПЗ компанії "Лукойл" та група самарських заводів "Роснєфті".

За словами учасників ринку, незаплановані зупинки на низці ключових заводів зменшили експорт пального та збільшили обсяги експорту сирої нафти.

У вересні загальний експорт нафтопродуктів через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Луга знизився на 15,4% — до 4,36 мільйона тонн.

Також експорт пального через чорноморські та азовські порти минулого місяця впав на 23,2% у порівнянні з серпнем — до 2,52 мільйона тонн.

Поставки нафтопродуктів із північних портів Мурманськ і Архангельськ у вересні дещо зросли — на 1,8%, до 30,2 тисячі тонн.

А завантаження пального у далекосхідних портах Росії знизилося на 1,5% у місячному вимірі — до 661,3 тисячі тонн.

Нагадаємо, атаки українських дронів по російських НПЗ стримуватимуть обсяги переробки нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року.

Наразі в РФ скоротили переробку нафти приблизно на 500 000 барелів на добу.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько двадцяти нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нещодавно російський нафтопровідний монополіст "Транснефть" попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

А 22 вересня Астраханський газопереробний завод у Росії, який належить "Газпрому", призупинив виробництво моторного палива після атаки дронів.

Також нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти CDU-6 внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.