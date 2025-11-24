Литва зупинила транзит нафтопродуктів "Лукойлу" до Калінінграда

Литовська залізниця (LTG) з 21 листопада зупинила транзит з Росії до Калінінграда нафтопродуктів через санкційний режим щодо російської компанії "Лукойлу" та пов'язаних із нею фірм.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба LTG.

Зазначається, що компанія окрім пакетів санкцій ООН та ЄС, дотримується санкційного режиму США та Великої Британії під час управління бізнес-ризиками.

"З 21 листопада не здійснюватимемо перевезення, в яких транспортний ланцюг включає "Лукойл" та пов'язані з ним компанії, що знаходяться під санкціями США та Великої Британії", - підкреслили у LTG.

У компанії зауважили, що з 31 жовтня жодних нових заявок на транзит вантажів від "Лукойлу" або "Роснефті" не було схвалено.

"Компанії групи LTG відповідально дотримуються вимог литовського та європейського законодавства щодо застосування санкцій, забезпечують контроль санкцій, впровадження обмежувальних заходів у своїй сфері діяльності", - наголосили в LTG.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".