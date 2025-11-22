Зеленский и европейские лидеры пытаются переписать мирный план США к дедлайну Трампа

Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии и других стран Европы пытается до 27 ноября переписать предложенный США мирный план, который администрация президента Дональда Трампа назвала требующим немедленного согласования. Европейские лидеры настойчиво просят Вашингтон уделить больше времени, поскольку в нынешнем виде план фактически стал ультиматумом.

По данным лиц, знакомых с переговорами, Киев и ЕС пытаются изменить большинство пунктов документа, но представить поправки как конструктивные обновления.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже связался с президентом США, чтобы добиться договоренности о дальнейших консультациях на уровне советников по национальной безопасности.

Хотя традиционно в такие разговоры включался бы Марк Рубио, занимающий эту должность и одновременно государственный секретарь, в этом процессе важную роль получил президентский советник Дэн Дрисколл.

В начале недели он сообщил европейским послам, что соглашение следует заключить как можно быстрее, подчеркнув, что, по мнению Вашингтона, Украина оказалась в сложном положении и время для мира наступило. Он также подчеркнул, что президенты США хотят результата уже сейчас и не планируют вести переговоры по деталям.

В пятницу Трамп подтвердил ужесточение позиции. Он заявил, что если Украину не устроит предложенный план, то она может продолжать борьбу, добавив, что Зеленскому придется "с чем смириться". В то же время в утреннем интервью он допустил возможность продолжения дедлайна, если переговоры пойдут в правильном направлении.

План США, копию которого получило Bloomberg, предусматривает признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими даже со стороны Вашингтона, отказ Украины от вступления в НАТО, проведение выборов через сто дней, сокращение численности армии и постепенное упразднение санкций против России. По данным источников, Соединенные Штаты угрожают прекратить военную и разведывательную поддержку Киева, если он не согласится до 27 ноября.

Европейские правительства с возмущением восприняли возможные последствия плана. По словам чиновников, он может разрушить годы попыток добиться единой позиции Запада по отношению к Украине и поставить под удар основы трансатлантического партнерства. Некоторые эксперты подчеркивают, что требование завершить переговоры до следующего четверга выглядит нереалистичным.

Европейские дипломаты признают, что большинство пунктов плана ранее отклоняли и Киев, и союзники. Однако время, предоставленное Штатами, оставляет очень мало возможностей для маневра, и именно поэтому европейские лидеры пытаются выработать собственный вариант, который Украина сможет принять без стратегических потерь.

Позиция Вашингтона уже вызвала критику среди республиканцев в Конгрессе. Сенатор Роджер Викер назвал документ ошибочным и заставляющим Украину уступить территории диктатора. Митч Макконнелл заявил, что если ключевые чиновники администрации слишком озабочены тем, чтобы успокоить Путина, Трампу следует искать новых советников.

Вчера крупнейшие европейские союзники Киева объединились с президентом Владимиром Зеленским, чтобы решительно отклонить ключевые части мирного плана США, предусматривающего значительные уступки России.