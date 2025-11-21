Украина и европейские союзники отклоняют основные пункты мирного плана США – Вloomberg

Крупнейшие европейские союзники Киева объединились с президентом Владимиром Зеленским, чтобы решительно отклонить ключевые части мирного плана США, предусматривающего значительные уступки России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg, со ссылкой на собственные источники.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Великобритании Кир Стармер в ходе разговора с Зеленским в пятницу согласились, что Вооруженные силы Украины должны сохранять способность защищать свой суверенитет. А также с тем, что нынешняя линия столкновения должна являться отправной точкой для любых мирных переговоров.

Конференцию созвал Мерц для формулирования ответа на план из 28 пунктов, полученный Зеленским от США. Согласно копии плана, попавшей в агентство, украинские регионы Крым, Луганск и Донецк должны быть "признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами". Кроме того, Украина должна провести выборы через 100 дней и отказаться от членства в НАТО.

Хотя США и Россия в значительной степени отодвинули европейские страны на второй план в своих усилиях по прекращению войны, реакция Европы имеет решающее значение для формирования следующего шага Украины. Европейский Союз пытается договориться о механизме, который высвободил бы замороженные российские активы на около 140 миллиардов евро (160 миллиардов долларов) для поддержки военных усилий Украины, поскольку США сокращают свою поддержку Киева.

"Речь идет о справедливом и длительном мире, и мы считаем элементы этого плана эффективными для достижения этой цели. Мы хотим конструктивно участвовать в направлении этого в динамику, которая приблизит нас к нашей цели - длительному миру в Украине", - заявил журналистам в Берлине в пятницу представитель правительства Германии Стефан Корнели.

Европейские лидеры также встретятся 22 ноября на полях конференции "Большой двадцатки" в Южной Африке, чтобы наметить следующие шаги, сообщает лицо, осведомленное с вопросом. Ожидается, что к переговорам присоединится президент Финляндии Александер Стубб.

Обновлено в 15:10. Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона координирует свою работу по мирному плану с союзниками.

"Ценим усилия США, президента Трампа и его команды по завершению этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, способен активизировать дипломатический процесс по прекращению войны.