Читати українською

Вашингтон угрожает прекратить военную помощь, если Киев откажется от мирного плана – Reuters

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 17 октября / Офис президента

Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведданными и поставки вооружения Украине, чтобы заставить Киев согласиться на рамочное мирное соглашение, подготовленное США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, Вашингтон передал Украине 28-пунктный план, частично учитывающий ключевые требования России – включая уступку дополнительных территорий, сокращение численности ВСУ и отказ от вступления в НАТО.

Источники заявили, что давление США сейчас беспрецедентно, а Киев хотят подтолкнуть к подписанию рамочного соглашения уже до следующего четверга.

Высокопоставленные чиновники американских военных в четверг провели встречу с президентом Владимиром Зеленским. По словам американской делегации, переговоры были "успешными", а США стремятся к "упрощенным срокам" для подписания документа.

Зеленский, проведший также консультации с лидерами Британии, Германии и Франции, воздержался от резкой критики, подчеркнув, что Украина работает над документом, но ожидает "гарантий настоящего и достойного мира".

Европа не согласована с планом США

Европейские союзники узнали об инициативе США постфактум и заявили, что имеют свой план только по двум пунктам: ослаблению России и всесторонней поддержке Украины.

Глава МИД Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что ЕС не был вовлечен в разработку американского документа.

Американские чиновники утверждают, что план разработан после консультаций с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Однако сам Умеров это возразил и заявил, что не обсуждал и не одобрял никакие пункты документа.

В ходе переговоров с делегацией США он также подчеркнул: Украина не согласится на план, нарушающий ее суверенитет.

Содержащий план США (по версии Reuters)

План включает положения, которые Украина раньше называла неприемлемыми:

  • вывод украинских войск из части территорий на востоке;
  • отказ Украины от вступления в НАТО;
  • ограничение численности ВСУ до 600 тыс.;
  • постепенное снятие санкций с РФ;
  • возвращение России в формат G8;
  • создание инвестиционного фонда с использованием замороженных российских активов, часть доходов которого достанется США.

При этом главное требование Киева – юридически обязывающие гарантии безопасности – прописано в документе только одной строчкой без деталей.

Как отмечает Reuters, продвижение России на фронте, политические скандалы в Украине и приближающийся зимний период усилили дипломатическое давление на Киев.

Россия заявила, что не получала от США никакой официальной информации о плане, но ожидает от Украины ответственного решения.

Несколько часов назад появилась информация о том, что крупнейшие европейские союзники Киева объединились с президентом Владимиром Зеленским, чтобы решительно отклонить ключевые части мирного плана США, предусматривающего значительные уступки России.

Автор:
Татьяна Гойденко