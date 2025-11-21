- Категория
Вашингтон угрожает прекратить военную помощь, если Киев откажется от мирного плана – Reuters
Соединенные Штаты пригрозили прекратить обмен разведданными и поставки вооружения Украине, чтобы заставить Киев согласиться на рамочное мирное соглашение, подготовленное США.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, Вашингтон передал Украине 28-пунктный план, частично учитывающий ключевые требования России – включая уступку дополнительных территорий, сокращение численности ВСУ и отказ от вступления в НАТО.
Источники заявили, что давление США сейчас беспрецедентно, а Киев хотят подтолкнуть к подписанию рамочного соглашения уже до следующего четверга.
Высокопоставленные чиновники американских военных в четверг провели встречу с президентом Владимиром Зеленским. По словам американской делегации, переговоры были "успешными", а США стремятся к "упрощенным срокам" для подписания документа.
Зеленский, проведший также консультации с лидерами Британии, Германии и Франции, воздержался от резкой критики, подчеркнув, что Украина работает над документом, но ожидает "гарантий настоящего и достойного мира".
Европа не согласована с планом США
Европейские союзники узнали об инициативе США постфактум и заявили, что имеют свой план только по двум пунктам: ослаблению России и всесторонней поддержке Украины.
Глава МИД Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что ЕС не был вовлечен в разработку американского документа.
Американские чиновники утверждают, что план разработан после консультаций с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Однако сам Умеров это возразил и заявил, что не обсуждал и не одобрял никакие пункты документа.
В ходе переговоров с делегацией США он также подчеркнул: Украина не согласится на план, нарушающий ее суверенитет.
Содержащий план США (по версии Reuters)
План включает положения, которые Украина раньше называла неприемлемыми:
- вывод украинских войск из части территорий на востоке;
- отказ Украины от вступления в НАТО;
- ограничение численности ВСУ до 600 тыс.;
- постепенное снятие санкций с РФ;
- возвращение России в формат G8;
- создание инвестиционного фонда с использованием замороженных российских активов, часть доходов которого достанется США.
При этом главное требование Киева – юридически обязывающие гарантии безопасности – прописано в документе только одной строчкой без деталей.
Как отмечает Reuters, продвижение России на фронте, политические скандалы в Украине и приближающийся зимний период усилили дипломатическое давление на Киев.
Россия заявила, что не получала от США никакой официальной информации о плане, но ожидает от Украины ответственного решения.
Несколько часов назад появилась информация о том, что крупнейшие европейские союзники Киева объединились с президентом Владимиром Зеленским, чтобы решительно отклонить ключевые части мирного плана США, предусматривающего значительные уступки России.