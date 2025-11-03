Китайські НПЗ відмовляються від російської нафти після санкцій США

Китайські нафтопереробні заводи відмовляються від російських поставок після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

НПЗ не купують російську нафту

За даними трейдерів, державні компанії Sinopec та PetroChina Co. призупинили закупівлі частини російських вантажів. До бойкоту приєдналися і менші приватні НПЗ, побоюючись аналогічних санкцій, які були застосовані до Shandong Yulong Petrochemical Co., яку нещодавно внесли до чорного списку Велика Британія та Європейський Союз.

Серед російських сортів нафти, на які вплинули санкції, є широко популярний сорт ESPO, ціни на який різко впали. Консалтингова компанія Rystad Energy AS оцінює, що страйк китайських покупців впливає на близько 400 000 барелів на день, або до 45% від загального обсягу імпорту нафти з Росії до Китаю.

Аналітики зазначають, що зниження імпорту російської нафти може відкрити нові можливості для інших постачальників, зокрема для США, які минулого тижня оголосили про торговельне перемир’я з Китаєм після зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

"Китай є найбільшим імпортером нафти у світі, і будь-які обмеження на постачання від сусіда, ймовірно, будуть на користь інших країн", - йдеться у матеріалі.

Bloomberg нагадує, що Росія зберігала статус найбільшого постачальника нафти до Китаю завдяки суттєвим знижкам, що з’явилися після запровадження західних санкцій через війну проти України.

Тепер Вашингтон посилюють тиск, намагаючись позбавити Москву основного джерела прибутків.

Санкції США проти компаній "Роснефть" та "Лукойл"

США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Як наголосили у Мінфіні США, обмеження мають підірвати здатність РФ отримувати прибутки для продовження війни, насамперед через енергетичну галузь.

У відповідь на нові західні санкції проти Москви найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше нафти неросійського походження.

Нині турецькі нафтопереробні заводи впроваджують заходи, подібні до тих, що застосовують в Індії.