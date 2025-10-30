Трамп знизив тарифи на імпорт з Китаю після переговорів із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін завершили особисті переговори у південнокорейському місті Пусан, оголосивши про ключову торговельну угоду. Вона передбачає зниження тарифів на китайський імпорт в обмін на низку значних поступок з боку Пекіна.

Переговори, що відбулися вперше з 2019 року на полях саміту АТЕС, тривали майже дві години. Президент Трамп оцінив зустріч на "12 з 10", назвавши її "дивовижною".

Основні умови угоди

Угода, покликана розрядити багаторічну торговельну напругу між двома найбільшими економіками світу.

Трамп заявив, що тарифи, що накладаються на китайський імпорт, будуть скорочені з 57% до 47%, а ставка тарифів, пов'язаних з торгівлею препаратами-прекурсорами фентанілу, буде зменшена вдвічі з 20% до 10%.

Зі свого боку Сі Цзіньпін "дуже наполегливо працюватиме над тим, щоб зупинити потік" фентанілу, смертельного синтетичного опіоїду, який є основною причиною смертей від передозування в Америці, заявив Трамп. Мито було знижено, «бо я вважаю, що вони справді вживають рішучих заходів", додав він.

Китай також негайно відновить закупівлі "величезної кількості" американської сої та іншої сільськогосподарської продукції.

Перед цим на початку цього місяця Пекін різко розширив свій контроль над рідкісноземельними елементами – мінералами, що використовуються в усьому, від автомобілів до винищувачів, над якими він має глобальний контроль.

Після зустрічі Трамп заявив, що Китай погодився продовжити експорт рідкісноземельних елементів, у виробництві яких він домінує.

Реакція ринку

За даними Reuters, на тлі оголошення деталей угоди торгівля світовими акціями була нестабільною. Основні азійські індекси та європейські ф'ючерси коливалися між зростанням та падінням.

Ринок, який раніше досяг рекордних максимумів в очікуванні повного прориву, відреагував стримано. Аналітики припускають, що повного скасування тарифів на фентаніл було недостатньо для стрімкого зростання.

Тим часом Китай, як і раніше, домагався від США послаблення експортного контролю на чутливі американські технології та скасування нових портових зборів для китайських суден. Трамп не коментував жодних поступок США, окрім тарифів.

Як пише Reuters, ця угода стала фіналом бурхливої поїздки президента США до Азії, під час якої він також оголосив про торговельні прориви з Південною Кореєю, Японією та країнами Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, 9 жовтня Китай розширив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, додавши п’ять нових елементів, та посилив контроль за користувачами напівпровідників напередодні очікуваного саміту лідерів США та Китаю.