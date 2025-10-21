Глобальні поставки рідкісноземельних елементів під загрозою через Китай – Goldman Sachs

Goldman Sachs попереджає про зростаючі ризики для глобальних ланцюгів постачання рідкісноземельних елементів та критично важливих мінералів через домінування Китаю у видобутку та переробці.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ризики постачання рід кісноз емельних елементів

9 жовтня Китай розширив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, додавши п’ять нових елементів, та посилив контроль за користувачами напівпровідників напередодні очікуваного саміту лідерів США та Китаю.

Goldman Sachs зазначив, що самарій, графіт, лютецій і тербій особливо вразливі до обмежень експорту. Самарій використовується в термостійких магнітах для аерокосмічної та оборонної промисловості, а перебої з лютецієм і тербієм можуть вплинути на економіку.

Також банк виділив легкі рідкісноземельні елементи, такі як церій і лантан, як потенційні цілі для майбутніх обмежень через домінування Китаю у видобутку та переробці. Західні виробники, як-от Lynas Rare Earths та Solvay, можуть частково компенсувати дефіцит, але залежність від Китаю залишається високою.

Інвестиції у рідкісноземи

Країни намагаються створити незалежні ланцюги постачання рідкісноземельних елементів (РЗЕ) та магнітів, проте Goldman Sachs відзначає низку складнощів. Важкі рідкоземельні елементи рідко зустрічаються поза Китаєм і М’янмою, більшість родовищ маленькі, малопродуктивні або радіоактивні, а розробка нових шахт займає 8–10 років.

Переробка РЗЕ потребує високотехнологічної інфраструктури і передового досвіду, будівництво заводів займає близько п’яти років. Виробництво магнітів за межами Китаю, хоч і зростає у США, Японії та Німеччині, стикається з обмеженнями через контроль Китаю над критично важливими ресурсами, зокрема самарієм.

Goldman Sachs радить інвесторам розглядати акції компаній Iluka Resources, Lynas Rare Earths та MP Materials Corp для зменшення ризиків перебоїв у постачанні. Банк прогнозує дефіцит оксиду неодиму-празеодиму (NdPrO), важливого для виготовлення магнітів.

Крім рідкісноземельних елементів, аналітики Goldman Sachs попереджають про зростаючі ризики перебоїв у постачанні кобальту, нафти та природного газу через геополітичну напруженість.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підписали угоду, за якою Австралія постачатиме до США рідкісноземельні мінерали.