Глухий кут у торговельній війні: Трамп звинуватив Китай у загостренні через рідкісноземельні елементи

Президент США Дональд Трамп визнав, що його пропозиція про запровадження 100% тарифу на китайські товари не зможе діяти довгостроково, та звинуватив Пекін у зриві торговельних переговорів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За його словами, причиною останнього глухого кута стало посилення Китаєм контролю за експортом рідкісноземельних елементів.

"Це нестійко, але саме така цифра... Вони змусили мене це зробити", — заявив Трамп в інтерв’ю Fox Business Network, що транслювалося у п'ятницю.

Причина конфлікту – рідкісноземельні елементи

Тиждень тому Трамп оголосив про введення додаткових 100% мит на китайський експорт до США, а також про нові експортні обмеження на "будь-яке критично важливе програмне забезпечення" до 1 листопада. Ці дії стали прямою відповіддю на різке розширення Китаєм експортного контролю над рідкісноземельними елементами.

Китай домінує на світовому ринку цих елементів, які є критично важливими для високотехнологічного виробництва.

Зустріч із Сі Цзіньпіном

Попри жорстку риторику щодо тарифів, Трамп пом'якшив тон стосовно відносин із китайським лідером та підтвердив, що зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном через два тижні в Південній Кореї. Минулого тижня зустріч перебувала під сумнівом.

"Я думаю, що у нас все буде добре з Китаєм, але ми повинні мати справедливу угоду. Вона має бути справедливою", — сказав Трамп.

Пом'якшення риторики Трампа та підтвердження зустрічі позитивно вплинуло на Волл-стріт, допомігши зупинити ранні втрати. Основні фондові індекси США, які протягом останнього тижня падали через відновлення значних мит та побоювання щодо регіональних банків, незначно зросли на початку торгів у п'ятницю.

Напруга між США та Китаєм

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових тарифів у розмірі 100% проти Китаю та встановлення експортного контролю на критично важливе програмне забезпечення. За його словами, Китай зайняв "надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі".

Водночас Міністерство транспорту Китаю повідомило, що з 14 жовтня судна, які належать або експлуатуються американськими фірмами, та ті, що побудовані в Америці або плавають під прапором США, обкладатимуться додатковим портовим збором за кожен рейс.

Також Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних елементів, що мають вирішальне значення для деяких галузей промисловості США.