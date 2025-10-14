США та Китай запровадили взаємні портові збори: морська торгівля під загрозою ескалації

Сполучені Штати та Китай почали стягувати додаткові портові збори з морських судноплавних компаній, які перевозять все – від святкових іграшок до сирої нафти, що робить відкрите море ключовим фронтом торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Цей крок став фактичною симетричною відповіддю "око за око" і завершив тиждень загострення, яке включало розширення Китаєм контролю за експортом рідкісноземельних елементів та погрози президента США Дональда Трампа підвищити тарифи до 100%.

Хоча обидві сторони намагалися заспокоїти ринки, наголошуючи на можливості діалогу, нові збори свідчать про ескалацію, зазначає Reuters.

Китайські заходи та санкції

Китай розпочав стягувати спеціальні збори з суден, які належать, експлуатуються, побудовані США або ходять під їхнім прапором. Винятком стали судна китайського виробництва, а також порожні судна, що прибувають на китайські верфі для ремонту.

Збори стягуватимуться в першому порту в'їзду за один рейс або за перші п'ять рейсів протягом року.

Міністерство торгівлі у вівторок закликало США "виправити свої помилкові практики" та натомість продовжити діалог і консультації.

"Якщо США оберуть конфронтацію, Китай доведе її до кінця; якщо ж вони оберуть діалог, двері Китаю залишаються відчиненими", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Пекін також запровадив санкції проти п'яти дочірніх компаній південнокорейського суднобудівного заводу Hanwha Ocean, звинувативши їх у підтримці розслідування США щодо китайської торгівельної практики.

Американські мита

Адміністрація США оголосила про плани стягувати мита з суден, пов'язаних з Китаєм, після розслідування, яке виявило, що Пекін використовує несправедливу політику для домінування у світовому морському та суднобудівному секторах.

Очікується, що китайський контейнерний перевізник COSCO постраждає найбільше, взявши на себе майже половину очікуваних витрат у розмірі $3,2 мільярда у 2026 році.

Аналітики попереджають, що ця "симетрія оподаткування" ризикує спотворити світові вантажні потоки. Збори можуть торкнутися 13% танкерів для перевезення сирої нафти та 11% контейнеровозів світового флоту.

Напруга між США та Китаєм

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових тарифів у розмірі 100% проти Китаю та встановлення експортного контролю на критично важливе програмне забезпечення. За його словами, Китай зайняв "надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі".

Водночас Міністерство транспорту Китаю повідомило, що з 14 жовтня судна, які належать або експлуатуються американськими фірмами, та ті, що побудовані в Америці або плавають під прапором США, обкладатимуться додатковим портовим збором за кожен рейс.

Також Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних елементів, що мають вирішальне значення для деяких галузей промисловості США.