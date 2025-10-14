Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,01

EUR

48,13

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,65

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США та Китай запровадили взаємні портові збори: морська торгівля під загрозою ескалації

США та Китай
США та Китай почали стягувати портові збори з суден один одного / Depositphotos

Сполучені Штати та Китай почали стягувати додаткові портові збори з морських судноплавних компаній, які перевозять все – від святкових іграшок до сирої нафти, що робить відкрите море ключовим фронтом торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Цей крок став фактичною симетричною відповіддю "око за око" і завершив тиждень загострення, яке включало розширення Китаєм контролю за експортом рідкісноземельних елементів та погрози президента США Дональда Трампа підвищити тарифи до 100%.

Хоча обидві сторони намагалися заспокоїти ринки, наголошуючи на можливості діалогу, нові збори свідчать про ескалацію, зазначає Reuters.

Китайські заходи та санкції

Китай розпочав стягувати спеціальні збори з суден, які належать, експлуатуються, побудовані США або ходять під їхнім прапором. Винятком стали судна китайського виробництва, а також порожні судна, що прибувають на китайські верфі для ремонту.

Збори стягуватимуться в першому порту в'їзду за один рейс або за перші п'ять рейсів протягом року. 

Міністерство торгівлі у вівторок закликало США "виправити свої помилкові практики" та натомість продовжити діалог і консультації.

"Якщо США оберуть конфронтацію, Китай доведе її до кінця; якщо ж вони оберуть діалог, двері Китаю залишаються відчиненими", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Пекін також запровадив санкції проти п'яти дочірніх компаній південнокорейського суднобудівного заводу Hanwha Ocean, звинувативши їх у підтримці розслідування США щодо китайської торгівельної практики.

Американські мита

Адміністрація США оголосила про плани стягувати мита з суден, пов'язаних з Китаєм, після розслідування, яке виявило, що Пекін використовує несправедливу політику для домінування у світовому морському та суднобудівному секторах.

Очікується, що китайський контейнерний перевізник COSCO постраждає найбільше, взявши на себе майже половину очікуваних витрат у розмірі $3,2 мільярда у 2026 році.

Аналітики попереджають, що ця "симетрія оподаткування" ризикує спотворити світові вантажні потоки. Збори можуть торкнутися 13% танкерів для перевезення сирої нафти та 11% контейнеровозів світового флоту.

Напруга між США та Китаєм

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових тарифів у розмірі 100% проти Китаю та встановлення експортного контролю на критично важливе програмне забезпечення. За його словами, Китай зайняв "надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі".

Водночас Міністерство транспорту Китаю повідомило, що з 14 жовтня судна, які належать або експлуатуються американськими фірмами, та ті, що побудовані в Америці або плавають під прапором США, обкладатимуться додатковим портовим збором за кожен рейс.

Також Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних елементів, що мають вирішальне значення для деяких галузей промисловості США.  

Автор:
Тетяна Бесараб