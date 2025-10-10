Китай вводить портовий збір для суден під прапором США у відповідь на аналогічний крок Вашингтона

Міністерство транспорту Китаю повідомило, що з 14 жовтня судна, які належать або експлуатуються американськими фірмами, та ті, що побудовані в Америці або плавають під прапором США, обкладатимуться додатковим портовим збором за кожен рейс.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що для американських суден, які заходять в порти Китаю, з 14 жовтня ставка портового збору становитиме 400 юанів (56 доларів США) за 1 тонну нетто.

З 17 квітня 2026 року ця плата підвищиться до 640 юанів (89,81 долара США), а з 17 квітня 2027 року – до 880 юанів( 123,52 долара США), а з 17 квітня 2028 року, збір становитиме 1120 юанів (157,16 долара США) за чисту тонну вантажів.

Відповіли на аналогічні дії США

Згідно із заявою китайського міністерства, ці збори є відповіддю на аналогічний крок США.

Так, з 14 жовтня, судна, побудовані в Китаї, експлуатовані чи які належать китайським компаніям, повинні будуть сплачувати фіксований збір у розмірі 80 доларів США за чистий тоннаж за рейс при заході в американські порти.

"Це явно дискримінаційно та серйозно шкодить законним інтересам судноплавної галузі Китаю, серйозно порушує стабільність світового ланцюга поставок та серйозно підриває міжнародний економічний та торговельний порядок", – заявили у Міністерстві транспорту Китаю.

Оцінюється, що китайські збори на американські судна можуть завдати США меншої шкоди, ніж збори США, які будуть накладені на китайські судна.

За останні два десятиліття Китай вийшов на перше місце у світі у суднобудуванні. За даними галузевих аналітиків, минулого року китайські корабельні побудували понад 1000 комерційних суден, тоді як США побудували менш як 10.

Чергова ескалація

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям пролітати над територією Росії рейсами до та з Америки через те, що це ставить американських перевізників у невигідне становище.

Польоти над Росією дають китайським перевізникам суттєву перевагу над американськими через скорочення часу у дорозі та зменшення витрат пального, що впливає на вартість авіаквитків.

Як пише, напруженість між Пекіном і Вашингтоном зростає через низку економічних питань і може призвести до ескалації торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Так, Пекін у четвер посилив контроль за експортом рідкісноземельних елементів, що мають вирішальне значення для деяких галузей промисловості США.