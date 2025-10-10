Трамп хоче заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією за маршрутами до США

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям пролітати над територією Росії рейсами до та з Америки через те, що це ставить американських перевізників у невигідне становище.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

США готує заборону літати над Росією для китайських авіарейсів

Зазначається, що польоти над Росією дають китайським перевізникам суттєву перевагу над американськими через скорочення часу у дорозі та зменшення витрат пального, що впливає на вартість авіаквитків.

У Білому домі вважають, що американські перевізники опинилися у невигідному становищі, адже Росія закрила для США та низки інших країн свій повітряний простір у відповідь на аналогічне рішення, ухвалене через повномасштабну війну в Україні.

Китайські авіакомпанії використовують цю перевагу для збільшення частки ринку порівняно з іншими перевізниками на міжнародних маршрутах.

У заяві Міністерства транспорту США йдеться про те, що така ситуація є несправедливою і створює серйозні конкурентні втрати для американських перевізників.

Чергова ескалація

Заборона, яку можуть ухвалити вже в листопаді, стосуватиметься пасажирських рейсів китайських авіакомпаній, але не торкнеться вантажних перевезень. Під неї можуть потрапити такі авіакомпанії, як Air China, China Eastern, China Southern і Xiamen Airlines.

Пропозиція заборонити китайським авіакомпаніям використовувати російський повітряний простір на маршрутах до США з'явилася на тлі зростання напруженості між Пекіном і Вашингтоном через низку економічних питань і є черговою ескалацією торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Так, Пекін у четвер посилив контроль за експортом рідкісноземельних елементів, що мають вирішальне значення для деяких галузей промисловості США.