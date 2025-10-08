40 років боротьби: Airbus A320 обігнав Boeing 737, ставши найбільш продаваним літаком в історії

Європейський авіабудівний гігант Airbus подолав значний комерційний бар'єр, коли його сімейство літаків A320 у вівторок обігнало Boeing 737 і стало найбільш продаваним реактивним лайнером в історії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними британської авіаційної аналітичної компанії Cirium, багаторічний рекорд Boeing було побито після передачі літака A320neo саудівському перевізнику Flynas. Загальний обсяг поставок літаків серії A320, що експлуатується з 1988 року, досяг 12 260 одиниць.

Ця подія завершує 40-річну трансатлантичну боротьбу за частку ринку вузькофюзеляжних літаків. Airbus, який вже є найбільшим у світі виробником літаків за річними поставками, тепер претендує і на перше місце за сукупними поставками у цьому сегменті.

Десятиліття суперництва

Попит на "робочі конячки" галузі – реактивні літаки A320 та 737 – різко зріс за останні роки завдяки економічному зростанню та появі десятків мільйонів нових мандрівників середнього класу, особливо в Азії. Разом обидва виробники поставили понад 25 000 цих літаків.

A320, запущений у 1984 році та введений в експлуатацію у 1988-му, став першим справді успішним комерційним реактивним літаком не зі США. Його інженери в Тулузі зробили амбітний крок, вперше впровадивши електродистанційне комп'ютерне керування на загальноприйнятому авіалайнері. Це рішення спершу зустріло опір, але згодом стало галузевим стандартом.

Boeing відповів успішною версією 737NG. Проте його третє покоління, 737 MAX, занурило компанію в хаос після смертельних аварій у 2018 та 2019 роках.

Джерела в галузі стверджують, що ні Airbus, ні Boeing не поспішають замінювати свої моделі, що генерують дохід. Boeing загруз у боргах, тоді як Airbus має цінову премію та стрімкий зростання продажів.

Керівники обох компаній заявили на конференції Міжнародного товариства торгівлі транспортними літаками (ISTAT) у Празі в понеділок, що нові розробки малоймовірні, доки не буде подальшого прогресу в таких галузях, як технологія двигунів.

Раніше компанія Boeing повідомила постачальникам про можливість збільшення виробництва 737 Max до 42 літаків на місяць вже в жовтні. Компанія також готується до двох подальших підвищень темпів виробництва: одне очікується у квітні, а інше — наприкінці 2026 року. Сукупно ці зміни можуть потенційно довести щомісячний випуск 737 Max до 53 літаків до кінця наступного року.