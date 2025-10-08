40 лет борьбы: Airbus A320 обогнал Boeing 737, став самым продаваемым самолетом в истории

Европейский авиастроительный гигант Airbus преодолел значительный коммерческий барьер, когда его семейство самолетов A320 во вторник обогнало Boeing 737 и стало самым продаваемым реактивным лайнером в истории.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Согласно данным британской авиационной аналитической компании Cirium, многолетний рекорд Boeing был побит после передачи самолета A320neo саудовскому перевозчику Flynas. Общий объем поставок самолетов серии A320, эксплуатируемый с 1988 года, достиг 12 260 единиц.

Это событие завершает 40-летнюю трансатлантическую борьбу за долю рынка узкофюзеляжных самолетов. Airbus, который является крупнейшим в мире производителем самолетов по годовым поставкам, теперь претендует и на первое место по совокупным поставкам в этом сегменте.

Десятилетие соперничества

Спрос на "рабочие лошадки" отрасли – реактивные самолеты A320 и 737 – резко возрос за последние годы благодаря экономическому росту и появлению десятков миллионов новых путешественников среднего класса, особенно в Азии. Итого оба производителя поставили более 25 000 этих самолетов.

A320, запущенный в 1984 году и введенный в эксплуатацию в 1988-м, стал первым действительно успешным коммерческим реактивным самолетом не из США. Его инженеры в Тулузе сделали амбициозный шаг, впервые внедрив электродистанционное компьютерное управление на общепринятом авиалайнере. Это решение сначала встретило сопротивление, но впоследствии стало отраслевым стандартом.

Boeing ответил удачной версией 737NG. Однако его третье поколение, 737 MAX, погрузило компанию в хаос после смертельных аварий в 2018 и 2019 годах.

Источники в отрасли утверждают, что ни Airbus, ни Boeing не спешат заменять свои генерирующие доход модели. Boeing увяз в долгах, тогда как Airbus имеет ценовую премию и стремительный рост продаж.

Руководители обеих компаний заявили на конференции Международного общества торговли транспортными самолетами (ISTAT) в Праге в понедельник, что новые разработки маловероятны, пока не последует дальнейший прогресс в таких отраслях, как технология двигателей.

Ранее компания Boeing сообщила поставщикам о возможности увеличения производства 737 Max до 42 самолетов в месяц уже в октябре. Компания также готовится к двум дальнейшим повышениям темпов производства: одно ожидается в апреле, а другое – в конце 2026 года. Совокупно эти изменения могут потенциально довести ежемесячный выпуск 737 Max до 53 самолетов до конца следующего года.