Airbus договорился с авиакомпанией VietJet о поставках 150 самолетов: стоимость сделки — $9,4 млрд

Сегодня, 17 июня, мировой аэрокосмический гигант Airbus и вьетнамский лоукостер VietJet подписали соглашение, которое может обойтись до 9,4 миллиарда долларов. Речь идет о поставках до 150 современных узкофюзеляжных самолетов A321neo.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Компании заявили, что подписали меморандум о взаимопонимании на покупку 100 самолетов с возможностью в будущем добавить еще 50 к соглашению. Глава VietJet Нгуен Тхи Фионг Тхао подчеркнула, что эти эффективные самолеты являются ключевыми для ее стратегии превращения компании в международного авиационного игрока.

"Эти современные и эффективные самолеты сыграли важную роль в росте VietJet. Это знаменательное соглашение является важным шагом в стратегии роста авиакомпании как многонациональной авиационной группы", — заявила Тхао.

Поставки начнутся с 2030 года и VietJet уже подтвердила наличие необходимых средств для этой масштабной операции. Это соглашение является частью активной стратегии Airbus по наращиванию продаж, которую они демонстрируют на Парижском авиасалоне.

VietJet полностью полагается на флот Airbus (за исключением двух китайских региональных самолетов) и до сих пор не получил ни одного из около 200 самолетов MAX, заказанных у Boeing. Airbus уже является доминирующим поставщиком самолетов во Вьетнаме, занимая 86% рынка. Тем не менее, Вьетнам как зависимая от экспорта страна находится под давлением США по закупке большего количества американских товаров.

Стоит отметить, что последнее соглашение с Airbus состоялось всего через несколько недель после того, как VietJet заказала 20 широкофюзеляжных авиалайнеров A330neo. Это свидетельствует о стремительном развитии и амбициозных планах вьетнамской авиакомпании.

Напомним, международный авиационный холдинг IAG SA объявил о большом заказе на широкофюзеляжные самолеты, тем самым удвоив ставку на дальнемагистральные полеты. Авиаперевозчик, который намерен модернизировать свой парк самолетов, заменив старые модели на современные, заказал 71 самолет у корпораций Boeing и Airbus.