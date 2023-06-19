Индийский лоукостер сделал Airbus крупнейший заказ самолетов в истории

Крупнейшая авиакомпания Индии IndiGo заказала у Airbus сразу 500 самолетов семейства A320, что является рекордным объемом за всю историю коммерческой авиации, говорится в сообщении авиапроизводителя.

Соглашение было подписано представителями компаний на Парижском авиасалоне-2023. Таким образом, благодаря этому общее количество самолетов Airbus, заказанных IndiGo, выросло до 1330.

Как отмечают в Airbus, его заказчик является одним из самых быстрорастущих перевозчиков в мире. С момента поставки первого самолета A320neo в марте 2016 года его флот этого семейства вырос до одного из крупнейших в мире и насчитывает 264 эксплуатируемых самолета (162 A320neo, 79 A321neo, 21 A320ceo и 2 грузовых A321).

Имея сейчас парк в целом из более чем 300 самолетов, индийская бюджетная авиакомпания выполняет более 1800 рейсов в день по 78 внутренним направлениям. Кроме того, отмечается, что свое международное присутствие компания вскоре расширит до 32 направлений.

Свой первый заказ у Airbus индийская авиакомпания разместила еще в 2005 году (на 100 самолетов A320), а затем в 2011 году (еще 180 A320, в том числе A320neo). В 2014 году было заказано 250 самолетов A320neo, в 2019 году - еще 300. Всего же у Airbus было заказано уже более 8700 воздушных судов семейства A320neo от более чем 130 клиентов по всему миру.

Напомним при этом, что недавно компания потеряла контракт на производство 12 вертолетов H225 для ОАЭ, на чем могла заработать 800 миллионов евро.