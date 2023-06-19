Індійський лоукостер зробив Airbus найбільше замовлення літаків в історії

Найбільша авіакомпанія Індії IndiGo замовила у Airbus одразу 500 літаків сімейства A320, що є рекордним обсягом за всю історію комерційної авіації, йдеться у повідомленні авіавиробника.

Угода була підписана представниками компаній на Паризькому авіасалоні-2023. Таким чином, завдяки цьому загальна кількість літаків Airbus, замовлених IndiGo, зросла до 1330.

Як зазначають в Airbus, його замовник є одним із найбільш швидко зростаючих перевізників у світі. З моменту поставки першого літака A320neo у березні 2016 року його флот цього сімейства виріс до одного з найбільших у світі та налічує 264 експлуатовані літаки (162 A320neo, 79 A321neo, 21 A320ceo та 2 вантажних A321).

Маючи зараз загальний парк із понад 300 літаків, індійська бюджетна авіакомпанія виконує понад 1800 рейсів на день за 78 внутрішніми напрямками. Крім того, зазначається, що свою міжнародну присутність компанія незабаром розширить до 32 напрямків.

Своє перше замовлення у Airbus індійська авіакомпанія розмістила ще 2005 року (на 100 літаків A320), а потім 2011 року (ще 180 A320, у тому числі A320neo). У 2014 році було замовлено 250 літаків A320neo, у 2019 році - ще 300. Усього ж у Airbus було замовлено вже понад 8700 повітряних суден сімейства A320neo від більш ніж 130 клієнтів по всьому світу.

Нагадаємо при цьому, що нещодавно компанія втратила контракт на виробництво 12 вертольотів H225 для ОАЕ, на чому могла заробити 800 мільйонів євро.