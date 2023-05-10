Airbus потеряла контракт на €800 млн на производство 12 вертолетов для ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты расторгли соглашение с французским авиагигантом Airbus на покупку многоцелевых вертолетов H225M Caracal. Таким образом, производитель авиатранспорта потерял возможность заработать 800 млн евро. Об этом сообщил журнал Breaking Defence, ссылаясь на чиновника.

Решение, по словам высокопоставленного чиновника, не было политическим, его приняли по финансовым и техническим причинам.

“Недавно мы разорвали контракт с Airbus Helicopters на закупку вертолетов H225. Нам было сложно продлить контракт из-за высокой стоимости жизненного цикла, ограничения в адаптации к модульным конструкциям будущих требований миссии и сложное техническое предложение”, – сообщил Муаммар Абдулла Абушехаб, глава сектора по обороне и безопасности в совете Tawazun.

Совет Tawazun является независимым государственным учреждением ОАЭ, тесно сотрудничающим с Министерством обороны и службами безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как напомнили журналисты, в декабре 2021 года ОАЭ заказали 12 вертолетов H225M Caracal во время визита президента Франции по ориентировочной цене 750-800 миллионов евро. H225M является военной версией H225, на которую можно установить разные комплекты вооружения, от пулеметов до ракет и противокорабельных ракет.

Он эксплуатируется в составе ВВС Франции и был заключен на экспорт с 11 клиентами.

Отметим, что французская корпорация Airbus планирует в течение нескольких ближайших месяцев полностью отказаться от российского титана.

Airbus заявил, что пытается найти альтернативные поставщики, в то время как конкурент Boeing говорит, что приостановил закупки титана из России.

Согласно годовому отчету Airbus за 2019 год, в прошлом военные вертолеты NH90 и Tiger возлагались на российский титан.

Как стало известно, ОАЭ является основным направлением, куда направляется российское золото. За шесть месяцев, до августа 2022 года, туда отправили металла более чем на 500 миллионов долларов. Драгоценный металл оказался под запретом после полномасштабного вторжения в Украину, и прошлым летом продажи были заблокированы странами Большой семерки и Европейским Союзом.